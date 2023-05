Thalía acaba de sacar un disco de versiones que ha llamado ‘Thalía’s Mixtape’, y que se compone de clásicos del rock de los 80 y 90. Entre ellos se encuentra ‘Devuélveme a mi chica’, el gran éxito de Hombres G, hoy un clásico que supera los 444 millones de streamings.

Thalía ha contado con el propio David Summers para cantar con él ‘Devuélveme a mi chica’, pero ha hecho cambios considerables a la canción. Le ha metido sintetizadores new wave, por ejemplo. La ha convertido en una canción ochentosa vaciando de energía, gracia y frescura la canción original. Y, sobre todo, ha eliminado la palabra «marica» de la letra, tan polémica.

Thalía no estaba cómoda con cantar la palabra «marica» y así se lo hizo saber a Summers antes de grabar la versión: «Este es un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal… Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta». A Summers la propuesta de Thalía le convenció porque considera que la versión le es ajena: «‘mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte».

Curiosamente, Thalía no ha reemplazado la palabra «marica» con otra en la letra: en la grabación simplemente no se canta esta palabra y la frase «voy a vengarme de ese» se deja incompleta, dejando un silencio abrupto, como si estuviera sonando censurada en la radio.

Hace unos meses, Summers salió en defensa de la palabra «marica» en la letra de ‘Devuélveme a mi chica’ a raíz de la aparición de la canción en Pasalabra. La invitada Ana Morgade expresó que no aprobaba el uso de la palabra y Summers acudió a Twitter para recordar que la letra de ‘Devuélveme a mi chica’ se escribió hace 40 años y que ni hoy ni nunca ha ido en serio. Ahora es él quien ha aprobado la censura de la palabra, claro que el contexto es distinto: no es su versión.