C. Tangana está celebrando el 5º aniversario de ‘Avida Dollars‘ con una reedición. El vinilo original de color blanco terminó valiendo un ojo de la cara -hay quien ha llegado a pagar 200 euros por él en Discogs-, por lo que ahora vuelve a ver la luz en 12″.

La reedición de la mixtape que incluía el single multiplatino ‘Llorando en la limo’ se ha animado con un tema inédito llamado ‘Estrecho/Alvarado’ que pretende echar un vistazo a estos 5 años. En él, El Madrileño vuelve a hacerse acompañar de su amigo pablopablo, algo así como el James Blake español en cuanto a producción, y también hijo de Jorge Drexler. Le reconoceréis por sus típicas sonoridades, exhibidas en su disco del año pasado, homónimo.

- Publicidad -

La colaboración mantiene el espíritu de ‘Avida Dollars’ porque en él colaboraron productores como Steve Lean, Lost Twin, Danni Ble o Enry-K, junto a referentes internacionales como los colombianos Sky y The Rudeboyz.

El nuevo tema ‘Estrecho/Alvarado’ entraba el pasado viernes al top 10 de Spotify España y un par de días después lo encontramos en el número 30. Se trata más que nada de una anécdota en la carrera de C. Tangana, pero es una anécdota con alma y personalidad.

- Publicidad -

De carácter cálido y melódico, ‘Estrecho/Alvarado’ recibe su nombre del barrio en que C. Tangana vivió cuando grabó sus primeras canciones. Aunque hay medios que están publicando que es ficción que Puchito vivió allí, JENESAISPOP ha podido comprobar a través de su mánager que C. Tangana sí vivió «entre Estrecho y Alvarado».

La letra enfrenta los años de Grammys y reconocimiento con el momento en que tenía que vivir en un piso de 30 metros cuadrados. Curiosamente, Estrecho y Alvarado parece una de las zonas de Madrid que podría revalorizarse en los próximos años, sobre todo desde que casi nadie puede permitirse ya vivir en el centro. Muchos bajos y casas bajas se están alquilando y vendiendo en plan loft. Es decir, no suena como el peor lugar de la ciudad para vivir ahora mismo.

- Publicidad -

Tampoco podemos dejar de recordar que otro grupo le había dedicado al mismo barrio (Estrecho) su gran himno. Hablo de La Paloma y su «en una terraza de Bravo Murillo espero la muerte».

“AVIDA DOLLARS”

Still Rapping (feat. Steve Lean)

Baile de la Lluvia (feat. Take a Daytrip)

Cuando Me Miras (feat. Enry-K)

Na de Na (feat. Danni Ble & Royce Rolo)

Huele a Nuevo (feat. Sticky M.A., Danni Ble & Royce Rolo)

Sangre (feat. Steve Lean & Saox)

Llorando en la Limo (feat. Alizzz)

Cabernet Sauvignon (feat. Lost Twin)

Pussy Call (feat. The Rudeboyz)

Siempre Quise Todo (feat. Sky)

Estrecho/ Alvarado (feat. pablopablo)