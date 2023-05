Sonorama Ribera Ibiza vuelve en 2023 con su tercera edición, y hoy confirma la primera tanda de nombres, conformada por 10 nombres, los de Arde Bogotá, Bauer, Despistaos, Depedro, Joven Dolores, La Bien Querida, Natalia Lacunza, Shinova, The Grooves y We Are Not Dj’s. El festival se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre en Sant Josep.

La programación de Sonorama Ribera Ibiza se dividirá en dos escenarios diferentes, por un lado, Venice Bay, donde habrá conciertos y foodtrucks de 18h a 00h y el acceso se llevará a cabo con la pulsera del festival; y, por el otro, el Auditori Caló de S’Oli, donde habrá conciertos, actividades paralelas y foodtrucks de 13h a 18h. Esta programación será de acceso libre.

Ya están disponibles en preventa las entradas para los compradores de Sonorama Ribera 2023 y compradores de la pasada edición de Sonorama Ribera Ibiza. Este viernes 12 de mayo, se abrirá la venta a todo el público. También está disponible el pack de hotel + bono.









