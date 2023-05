El precioso folk crepuscular de Charlie Cunningham llega a España

Esta semana el cantautor Charlie Cunningham llega a nuestro país para presentar en Barcelona (Razzmatazz), Valencia (Jerusalem) y Madrid (Teatro Eslava) su tercer trabajo. Este acaba de salir al mercado con el nombre de ‘Frame’.

Bajo este «marco» se encuentra un nuevo álbum de sonido folk minimalista que se describe como «la banda sonora perfecta del crepúsculo». En este disco ha querido dejarse empapar un poquito más por lo que su equipo define como «art rock, jazz de la era dorada y composición neoclásica».

Algunos temas nuevos como ‘So It Seems’ o ‘Bird’s Eye View’ podrían acercarse a los territorios de alt-J; y ‘Shame I Know’ al jazz. Pero Charlie Cunningham, que ha triunfado en el pasado con temas de americana como ‘Minimum‘ y con incluso algún guiño kraut como ‘Permanent Way‘, continúa haciendo del menos es más su virtud. Así, aunque no figuren entre los muchos singles que se han lanzado de ‘Frame’, hay que destacar la calidez de ‘Friend of Mine’ o el acercamiento a la chanson y al pop de cámara de ‘Pathways’. Ahí es difícil recordar que siga siendo británico y no francés o estadounidense.

Oficialmente, las letras biográficas del disco combinan lo personal con lo político, planteándose como «una oración hacia la naturaleza cuando todo el mundo duerme». ‘Shame I Know’, por ejemplo, es una canción con diferentes interpretaciones, en la que los interlocutores se preguntan de dónde viene la violencia de un joven, entre arreglos de piano y trompeta.

Charlie Cunningham viene a España para presentar viejas y nuevas canciones, y además desde Last Tour nos recuerdan que tiene una especial fascinación por nuestro país, pues vivió dos años en Sevilla, aunque en este caso no vaya a visitar la ciudad. Sí vio documentales y fue a tablaos, concluyendo: «Creo que se necesita toda una vida para llegar a ser un guitarrista profesional, pero aprendí mucho mientras estuve viviendo allí».

Os dejamos con las fechas de los conciertos:

12 Mayo – Barcelona, Razzmatazz

13 Mayo – Valencia, Sala Jerusalem

14 Mayo – Madrid, Teatro Eslava