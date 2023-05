Shakira pasa de Tom Cruise y lanza hoy nuevo single

Si has estado en internet en los últimos días seguramente te has enterado de que Shakira y Tom Cruise han pasado un rato juntos en el Grand Prix de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en Miami. Según el tabloide PageSix, Cruise está «extremadamente interesado» en Shakira e incluso le ha enviado «flores» para cortejarla.

El actor no se ha pronunciado sobre los rumores, pero Shakira sí y lo ha hecho para desmentirlos a través de US Weekly: «Shakira lo pasó muy bien con Tom en la F1 pero no está interesada en salir con él. (Tom) fue muy agradable, y ella disfrutó de su compañía, pero no está pensando en salir con él ni con nadie, ya que está centrada en sus hijos y en su carrera».

El rumor ha sido suficiente para dar pie a los memes de rigor, muchos de los cuales aluden a las parejas tan inesperadas que estamos conociendo últimamente, pues por ejemplo Bad Bunny y Kendall Jenner están saliendo, y lo de Taylor Swift y Matt Healy está confirmado. Otros hacen referencia a aquella cosa llamada cienciología.

Pero, como cuenta US Weekly, Shakira está enfocada en su carrera y, de hecho, está a punto de lanzar una canción nueva, ‘Acróstico‘. Según las primeras informaciones, es una balada dedicada a sus dos hijos, Sasha y Milan. La Vanguardia cita parte de su filtrada letra, la cual Shakira reveló el pasado mes en un post de Instagram: «Lo único que quiero es su felicidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar». La portada, infantil, representa un pollo con sus dos polluelos. El tema sale a las 8 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la madrugada en España.

Mientras, Shakira sigue triunfando con sus dos éxitos recientes, ‘TGQ’ con Karol G (nº9 en Spotify España) y su sesión con Quevedo (nº29). Sobre el disco que se encuentra preparando se sigue sin saber absolutamente ningún detalle oficial.

Por otro lado, ya se ha confirmado la primera fecha del juicio de Shakira por evasión fiscal: el 20 de noviembre. El juicio, en el que Shakira deberá testificar acusada de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, se celebrará en Barcelona, se compondrá de 12 sesiones y contará con 200 testigos.