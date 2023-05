‘Clavaíto’ de Chanel y Abraham Mateo, top 10 oficial en España

‘El Tonto’ de Lola Indigo y Quevedo recupera el número 1 en España, desplazando ahora ‘Supernova’ de Saiko al puesto 2. La subida más fuerte de la semana, como veníamos anunciando, es la de ‘Clavaíto’ de Chanel y Abraham Mateo, que pasa del puesto 24 al puesto 9. El tema se ha estancado en Spotify España en torno a los puestos 7 y 10, por lo que este podría ser su máximo más o menos, pero lo seguro es que va a sonar mucho todo este verano… a menos que el nuevo single de Chanel sea aún mejor o más pegadizo. Lo comprobaremos en breve, pues la cantante acaba de anunciar el lanzamiento de ‘P.M.’.



C. Tangana y pablopablo, entrada más fuerte

La entrada más fuerte es ‘Estrecho/Alvarado’ de C. Tangana, directa al puesto 16. En este caso se trata de tan sólo un bonus track de ‘Avida Dollars’, por lo que no parece que vaya a tener un recorrido demasiado largo. Eso sí, pablopablo ya puede decir que tiene un top 20 en nuestro país.



Morad y Nicki Nicole triunfan con el drama de ‘Paz’

‘Mejor que yo’ de Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kingz entra al puesto 34. El tema de reggaeton en los últimos días ha perdido unos pocos puestos en Spotify, por lo que este podría ser su máximo.

No es el caso de Morad y Nicki Nicole, que entran en el puesto 48 con ‘Paz’. En los últimos días están a la alta en Spotify España, por lo que este melancólico tema de reggaeton acompañado de drama social en su videoclip, escalará posiciones la semana que viene.





Pedro Capó triunfa un año tarde con ‘La fiesta’

La lista de entradas se completa con la abrasiva ‘Apollo13’ de Duki en el 69 y ‘La fiesta’ del portorriqueño Pedro Capó en el puesto 79. En este último caso se trata de un tema de hace un año que ahora se está viralizando. Subirá la semana que viene, pues ya lo encontramos en el top 50 de Spotify España.