Slowthai, acusado de violación, niega los cargos

Slowthai, uno de los raperos más prestigioso de Reino Unido, autor de discos como ‘Nothing Great About Britain‘, ‘TYRON‘ o este año ‘UGLY‘, ha sido acusado de violación. The Guardian informa hoy de que Slowthai ha declarado esta mañana de martes 16 de mayo para el juzgado a través de videoconferencia, tan solo para confirmar que su nombre real es Tyron Frampton, su fecha de nacimiento y su dirección.

Los hechos habrían sucedido en Oxford en septiembre de 2021. Se acusa al rapero de haber forzado a una mujer a tener sexo oral y vaginal sin consentimiento. El mes que viene habrá una nueva vista en un tribunal de Oxford.

Por el momento, Slowthai ha acudido a las redes sociales para negar que sea culpable: «sobre las acusaciones que se están virtiendo sobre mí, niego categóricamente los cargos. Soy inocente y confío en que mi nombre quede limpio. Hasta entonces, depositaré mi energía en asegurarme de que esto se resuelva de una manera rápida y justa. Pido a mis seguidores que no comenten esta situación, respeten el proceso y la privacidad de mi familia durante este tiempo».

