RFTW: Kesha, Cariño, Foo Fighters, Lewis Capaldi…

Hoy 19 de mayo se publican los nuevos discos de Kesha, Lisasinson, Lewis Capaldi, Isolée, Tanlines, Tinariwen, Mandy Indiana, bar italia, Daniel Avery, Sufjan Stevens… Los recopilamos como siempre en nuestra playlist de novedades READY FOR THE WEEKEND.

- Publicidad -

Además, como os hemos venido contando, hay suculentos adelantos de los nuevos álbumes de Blur, Kylie Minogue, Róisín Murphy, Anohni and the Johnsons, o Genesis Owusu, algunos de los cuales no esperábamos en absoluto.

Rigoberta Bandini y Chanel vuelven a coincidir en día de lanzamiento como en los tiempos de ‘Ay Mamá’ y ‘Slomo’, cada una con un tema veraniego totalmente sui generis. También lanzan single Bad Bunny, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Kelly Clarkson con David Guetta, Ana Tijoux (parte de su primer disco en 9 años), Zara Larsson, H.E.R., etcétera.

- Publicidad -

Entre las curiosidades del día, a Jason Derulo le ha dado por samplear a Dido y Anne-Marie saca tema con Shania Twain.

Es día de lanzamiento igualmente en el underground patrio y ahí tenemos que atender a novedades de gente tan interesante como BRONQUIO, Cariño, Anne Lukin, Blanco Palamera, airu, Tórtel, yavy, Melenas, RRUCCULLA…