«Nadie está muy bien» y el pop artesano de yavy habla de ello

Es posible que te hayas topado con yavy en alguna de las playlists de ‘Sesión de control‘ que actualizamos cada semana. La artista canaria ha publicado su primer single este 2023, ‘Deja las drogas’, que ha abierto la puerta de un cancionero marcado por la cotidianeidad, un día a día atravesado de problemas no solo con las drogas, sino también mentales o emocionales.

«Será porque me siento extraña, quedamos y no paras de meterte rayas» es una rima que podría haber entonado Amaia en una realidad invertida. Con un sonido que podríamos asociar al bedroom-pop si quisiéramos ser holgazanes, pero que tiene también trazos de indie-pop clásico y del lo-fi-pop más artesano, ‘Deja las drogas’ era un single de debut completamente adorable que no dejaba de expresar un necesario mensaje sobre la adicción, más o menos en serio.

- Publicidad -

Entre los adelantos de ‘Nada que aportar’ se ha contado también ‘Nadie está muy bien’, de sublime título, un tema efectivamente dedicado a la precariedad psicológica que nos asuela en el siglo XXI. Con un beat cercano al electroclash -en modo artesano y casero-, yavy nos hace bailar a la vez que nos invita a reflexionar sobre nuestra salud mental.

Arrimándose a un estilo más funky-house, con ecos de boogie, ‘Te abandonaré (poco a poco)’ también acaricia la pista de baile. El sello Raso percibe ecos de una «Britney Spears triste» y también aires a las Julieta Venegas y Clairo más bailables, mientras la letra juega con el humor de abandonar a alguien sin que este se dé cuenta, en plan ghosting, sin que «note el viento» al cerrar la puerta.

- Publicidad -

El single más reciente de yavy es otro acierto. Acercándonos cada vez más a ‘Nada que aportar’, ‘Arruguitas’ -la Canción Del Día para hoy- versa sobre la vejez. «Te miento si te digo que de los errores se aprende» es una de las sabias reflexiones que deja la letra, mientras la música se deja empapar por una lluvia de sintetizadores que llevan la canción de menos a más, dejando una sorpresa para el final.