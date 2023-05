Teenage Fanclub hablan de envejecimiento y muerte en su nuevo álbum

Cuando se cumplen algo más de dos años del lanzamiento de ‘Endless Arcade’, Teenage Fanclub anuncia su próximo álbum, ‘Nothing Lasts Forever’. El nuevo proyecto saldrá el 22 de septiembre de este año. Además, desde hoy sabemos que el tema ‘I Left a Light On’, que vio la luz en abril del año pasado, también será parte de este próximo álbum.

El single con el que el grupo de rock escocés lo ha anunciado es ‘Foreign Land’, una canción que habla del futuro y de la necesidad de que el pasado no interfiera con lo que está por llegar. La letra, apoyada por el sonido tan característico de la banda, es una declaración de intenciones.

- Publicidad -

El rock y la vida personal irán de la mano en este álbum: “Cuando escribimos, es un reflejo de nuestras vidas, que son bastante corrientes. No somos personas extraordinarias, y la gente normal envejece. Hay mucho que escribir sobre lo mundano”, ha explicado Norman Blake, vocalista de la banda.

Prometen letras optimistas, aunque es un optimismo basado en la aceptación de las situaciones que los han llevado a hacer este disco. La aceptación de un divorcio, del envejecimiento o incluso de la muerte, es desde donde se conforman las letras de este nuevo álbum. “El disco es reflexivo, cuánto más lo somos, más cómodos nos sentimos acercándonos a esa melancolía, sintiendo y expresando esos sentimientos”, asegura Raymond McGinley, compositor de Teenage Fanclub.

- Publicidad -

Tracklist:

1. Foreign Land

2. Tired of Being Alone

3. I Left a Light On

4. See the Light

5. It’s Alright

6. Falling Into the Sun

7. Self-Sedation

8. Middle of My Mind

9. Back to the Light

10. I Will Love You