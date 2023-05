Rosalía arremete contra JC Reyes por divulgar nudes falsos de ella

Estos días, el reggateonero JC Reyes ha sido noticia por divulgar dos fotografías de Rosalía en las que esta aparece supuestamente desnuda, dos imágenes manipuladas pues en las originales, subidas por la propia Rosalía, la «Motomami» aparece vestida.

Las críticas a Reyes en redes no se hacían esperar, y muchos tildaban su acción de «repugnante» y señalaban el machismo de Reyes por sexualizar a Rosalía sin su consentimiento, no en una sino hasta en dos ocasiones, haciendo caso omiso a las críticas. Reyes contestaba en TikTok: «A las mujeres estas que me estáis poniendo ‘qué haces’, ‘qué asco das’… A la chavala nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?», contestó él. «Es Photoshop. Esperen el próximo tema, se llama Rosalía, ¿ok?»

En un movimiento poco habitual, Rosalía ha decidido contestar y ha resaltado que la acción cometida por Reyes refleja un «tipo de violencia». «Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco», ha afirmado Rosalía antes de apuntar que, sin embargo, «hacerlo por plays de más, lo que da es pena».

Después del tuit de Rosalía, Reyes echaba leña al fuego con un vídeo publicado en sus stories en el que etiquetaba a Rauw Alejandro, pareja de Rosalía y reciente colaborador musical. «Corazones rotos, será que Rauw la dejó?», cantaba Reyes.

J.C. Reyes es un artista de reggaeton y músicas urbanas procedente de Sevilla que cuenta con cerca de cuatro millones de oyentes en Spotify. En el último par de años, Reyes ha colocado varios temas en la lista de singles española, como el remix de ‘Las Bratz’ con Saiko y Joseph (entre otros), ‘Coronamos’ o ‘Vicios’. Además, Reyes es uno de los artistas invitados en el disco de Quevedo.

Mientras, a Rosalía no le debe quitar el sueño esta polémica: ‘BESO‘ sigue en el top 20 global de Spotify y ya es fácilmente uno de los mayores éxitos de toda su carrera.