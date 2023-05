La veteranía es un grado en Primavera Sound: 10 leyendas

En esta edición de Primavera Sound, una proporción considerable de los cabezas de cartel son veteranos de solvencia contrastada. Pet Shop Boys, New Order y Depeche Mode, los tres grandes grupos de pop electrónico de los 80 y 90, siguen mostrando unas credenciales más que dignas. Blur, capitostes del Brit Pop, se niegan a vivir de rentas y están a punto de sacar nuevo disco. Pero estas cuatro bandas no son las únicas. El Primavera Sound 2023 cuenta con más veteranos y veteranas que miran más hacia el futuro que hacia el pasado.

Sparks

Los hermanos Mael, Ron y Russell son iconos del glam, del rock, del pop, del techno pop y básicamente de TODO. Están a puntito de sacar un nuevo disco que mantiene el fantástico nivel de sus últimas entregas. Y encima, su concierto del Primavera Sound de 2018 fue el mejor de todo el festival.

[Canción: The Girl Is Crying In Her Latte]

[Barcelona: viernes 2 de junio, Amazon Music, 19:55 / Madrid jueves 8 de junio Amazon Music 19:40]



John Cale

Cale no se conforma con ser una leyenda, con haber sido el más underground de la Velvet Underground, con haber creado obras maestras de orfebrería pop como ‘Paris 1919‘ (que tocó en el Festival en 2011). Sino que encima sigue mirando más allá a sus 81 años y ha sacado uno de los discos del año.

[Canción: Moonstruck (Nico’s Song)]

[Barcelona: sábado 3 de junio Auditori Santander 19:30 / Madrid: sábado 10 de junio Auditorio Primavera 14:40h]



Laurie Anderson

Suponemos que Anderson optará por su faceta experimental, de poetisa y de performer, porque es el terreno donde más y mejor se mueve. Pero, siendo este un festival, ¿cantará temas de Lou Reed como hizo el año pasado en Nueva York? ¿Recuperará el fabuloso ‘Big Science’ ahora que ha cumplido 40 años (bueno, 41)? En cualquier caso, valdrá la pena averiguarlo.

[Canción: O Superman]

[Barcelona: sábado 3 de junio 21:30 / Madrid: sábado 10 de junio 13:10h]



Arthur Verocai

Su disco homónimo de debut (1972) no tuvo mucho éxito en su momento, por no decir ninguno: demasiado jazz, demasiado orquestal, demasiado bossa, demasiado… diferente. Así que el brasileño se refugió en los arreglos y en la música para televisión. Pero fue redescubierto y adorado masivamente varias décadas después primero por hiphoperos de pro como Madlib, luego por cualquiera con oídos. Lamentablemente, es una delicatessen sólo para Barcelona.

[Canción: Verocai, Caboclo]

[Barcelona: jueves 1 de junio 18:20]



Built to Spill

No solo tenemos a Blur como estandartes de los 90. Los estadounidenses Built to Spill fueron unos de los grupos preferidos de la crítica del rock alternativo con álbumes como ‘Perfect from Now On’ (1997) y ‘Keep it Like a Secret’ (1999). Pero además se permiten el lujo de continuar publicando discos tan pintones como el psicodélico ‘When The Wind Forgets Your Name’ (2022).

[Canción: Gonna Lose]

[Barcelona: jueves 1 de junio escenario Dice 18:50 / Madrid: jueves 8 de junio escenario Tous 18:55]



Karate

Karate son otra banda mítica de los 90. Los norteamericanos no tuvieron una repercusión muy grande a nivel popular, pero sí en el corazoncito de los aficionados al emocore de calidad. Pero no solo emocore. En su música contemplativa cabe el jazz, el blues y el postrock. Un amigo me los definió como “la versión limpia de Mogwai (y con voz)”.

[Canción: Trophy]

[Barcelona: viernes 2 de junio escenario Dice 20:50 / Madrid: viernes 9 de junio escenario Tous 20:50]



Come

Los 90 más atormentados: Thalia Zedek y Chris Brokaw forjaron su reputación con su rock alternativo rocoso y desesperanzado, dirigido por la intensa mirada y voz de Zedek: canciones a corazón y a tumba abierta. Thalia nunca ha parado de actuar, con Thalia Zedeck Band o con su inseparable Chris en E (¡otro nombre estupendo para buscarlo!). Pero el retorno de Come será un poco como volver a nuestra (sombría) casa.

[Canción: Mercury Falls]

[Barcelona: jueves 1 de junio Auditorio Santander 19:50 / Madrid: jueves 8 de junio escenario Tous 17:10]



Beth Orton

1999. El folk mezclado con electrónica de ‘Central Reservation’ era de lo más relevante. Beth nos miraba desde la portada del Rockdelux, entre ingenua y desafiante. ‘Daybreaker’ (2002) fue un gran éxito. Y luego… Luego la figura de Beth pareció diluirse. Pero basta con escuchar ‘Weather Alive’, la canción que abre su álbum homónimo del año pasado, para darse cuenta que no. Beth sigue emocionando.

[Canción: Weather Alive]

[Barcelona: viernes 2 de junio Auditorio Santander 18H / Madrid: viernes 9 de junio escenario Plenitude 18h]



Boris

¿Sientes que no controlas lo suficiente a los Boris? No te preocupes: han editado unos 29 álbumes desde 1996. Eso sin contar las colaboraciones. Desde el doom de sus inicios al cuasi metal de 2022, pasando por cualquier cantidad de palos como el punk o el shoegaze, los japoneses van a ser una de las más gratas locuras de esta edición.

[Canción: Pink]

[Barcelona: jueves 1 de junio Auditorio Santande 21:30h / Madrid: jueves 8 de junio Auditorio Primavera 13:30h]



Swans

¿Cuáles serán los nuevos derroteros de Swans, una vez desmantelada la anterior formación? La pandemia nos hurtó la posibilidad de averiguarlo en su debido momento. Es la hora de resarcirse. Del directo del demiurgo Michael Gira caben esperar muchas cosas, y todas buenas: conciertos febriles, atmósferas tensas, oscuridad, luz… Apunta a que será uno de los conciertos del festival.

[Canción: Sunfucker]

[Barcelona: viernes 2 de junio Auditorio Santander 21.30h / Madrid: viernes 9 de junio Auditorio Primavera 13:30h]