Por primera vez, Blur y Gorillaz publicarán disco en un mismo año. Así de inspirado parece sentirse Damon Albarn. Cuando todavía estábamos debatiendo sobre si ‘Cracker Island‘ era uno de los mejores álbumes de Gorillaz o todo lo contrario, o sobre si la canción con Bad Bunny era lo mejor o lo peor que han hecho; hemos topado con la noticia de un nuevo disco de Blur, el primero en 8 años, cuya existencia se desconocía por completo.

La estrategia del secretismo ha sido de lo más inteligente. Blur, al fin y al cabo, siempre han sido chicos listos. Quizá si nos hubieran hypeado durante meses con este disco que presentarán en Primavera Sound, nos habríamos quedado indiferentes ante el sencillo que presenta ‘The Ballad of Darren‘. Quizá por la emoción de lo inesperado, ‘The Narcissist’ suena como un buen «comeback» que escogemos como «Canción del Día» para este domingo.

- Publicidad -

Armada con un riff de Graham Coxon y su voz a los coros subrayando algunas de las ideas clave de la letra, como esa contraposición entre «el Pierrot» y «el cuarto oscuro» («tú fuiste el Pierrot, y yo el cuarto oscuro»), ‘The Narcissist’ es una canción abierta a las interpretaciones. Sin duda habla de adicciones, a través de esa mención «al ácido», y de un contraste entre luz y sombra, que se desarrolla de manera clara en el estribillo.

Es el mismo un canto a la resistencia: «Seré la luz que brille en tus ojos / y probablemente tú me devolverás ese brillo / Pero no me caeré esta vez. Con Dios, haré caso de las señales». El cambio de acordes en medio del mismo y el post-estribillo instrumental de 4 notas que da paso a las estrofas son lo mejor del tema. Le dan un punto evocador.

- Publicidad -

Luego, el título «El Narcisista» da un doble sentido al tema. Es un giro casi cómico. El «ego» aparece en la letra, poniendo ese toque irónico tan inherente a los autores de ‘Charmless Man’. Es como si ‘The Narcissist’ fuera un tema retrospectivo en el que se miran a sí mismos a un espejo, algo que sucede literalmente, pero solo para quitarse hierro e importancia. «Fueron tiempos duros y bonitos los de Blur, pero como los de cualquier persona», parecen estar diciéndonos. Y con lo que se quedan hoy está claro: «Conéctanos con el amor, y mantennos en paz durante un rato». Al menos, hasta que acabe esta gira…