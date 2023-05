Blur estrenan ‘The Narcissist’, de su nuevo disco sorpresa

Blur están a punto de actuar en Primavera Sound tanto en Madrid como en Barcelona. Sabíamos que nos presentarían sus «greatest hits», pero no un trabajo nuevo, y lo cierto es que lo habrá. Será el primero en 8 años, desde que editaran ‘The Magic Whip‘.

El disco se llama ‘The Ballad of Darren’ y no saldrá hasta el 21 de julio, pero ya podemos escuchar el primer sencillo, que se llama ‘The Narcissist’. Una canción guitarrera que busca un final épico, al que llega por acumulación de elementos. Os dejamos con el tracklist del largo.

01 The Ballad

02 St Charles Square

03 Barbaric

04 Russian Strings

05 The Everglades (For Leonard)

06 The Narcissist

07 Goodbye Albert

08 Far Away Island

09 Avalon

10 The Heights



