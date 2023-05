Mae Muller actuó última en Eurovisión y quedó penúltima, en el puesto 25, además actuando en casa, con ‘I Wrote a Song’. Sin embargo, el público ha apoyado a Muller y la canción acaba de subir del 45 al 9 en la lista de singles británica, dando a Muller su primer single top 10 en las islas.

Muller no pierde el tren y ha anunciado su primer disco. ‘Sorry I’m Late’ sale el 15 de septiembre y naturalmente incluye ‘I Wrote a Song’ en la secuencia. El disco será largo, pues se extenderá hasta las 17 pistas. En negrita destacamos las que ya se han publicado:

1. I Just Came To Dance

2. Sorry Daniel

3. Bitch With A Broken Heart

4. I Wrote A Song

5. Me, Myself & I

6. Tatiana (feat. Dylan)

7. Somebody New

8. I Wish I Could Hate You

9. Little Bit Sad

10. MTJL

11. Breathe

12. Something Real

13. Nervous (In A Good Way)

14. Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)

15. Porn Lied To Us

16. Miss America

17. Written By A Woman

Llaman la atención algunos de los títulos, claramente reivindicativos, como el de ‘Porn Lied to Us’, en una declaración parecida a una que realizó Billie Eilish hace meses. Además, cerrará el álbum una canción declaradamente «escrita por una mujer».







