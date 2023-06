Recycled J escribe mejor triste

Recycled J ha estrenado este viernes ‘Casanova’, su nuevo álbum, y ‘150 CANCIONES’ forma parte de este. Había sido el gran adelanto del mismo. Este nuevo trabajo es bastante sentimental, tristón. Es la otra cara de Jorge Escorial, nombre del artista. Dos caras que se alimentan una a la otra: sensible y vacilón. ‘PA NO VOLVER’ es una de los temas más tristes del trabajo y nuestra Canción del Día para este sábado.

‘PA NO VOLVER’ es la típica canción de pop que es necesaria en esos días en los que necesitas reafirmarte en tu tristeza. Base con una guitarra y voz melódica. Recy sabe lo que hace cuando saca canciones como esta. Habla de una relación fallida, pero no se puede soltar del todo: «¿Quizás lo nuestro había caducado? /¿O quizás que el ciego no quería ver?».

El título del álbum parece augurar canciones del otro Jorge, que hablen de hazañas amorosas pero desde la chulería. No es así. Quizá ‘CASANOVA’ se refiere más a todos esos amores que podrían haber sido lo que no han sido, que han acabado en canciones de pena.

«Mira el monstruo que has creado / Sin corazón». El artista culpa a ese amor de lo que es ahora. A todos nos ha pasado. No son letras complejas pero hablan de sentimientos cotidianos y eso a veces duele más.

