Noel Gallagher’s High Flying Birds / Council Skies

Una vez acabados Oasis, Noel Gallagher emprendió una carrera en solitario con lo que él llama sus High Flying Birds. Unos pajarillos que volaron del todo en su experimental tercer disco, ‘Who Built the Moon‘, bajo la producción de David Holmes. El cuarto ha tardado hasta 6 años en salir y supone una vuelta al clasicismo, casi exenta de experimentaciones. Al menos, radicales.

En este tiempo, hemos vivido una pandemia y el artista se ha divorciado, si bien lo primero ha nutrido más sus composiciones que lo segundo. El mayor de los Gallagher considera ‘Council Skies’ un disco «reflexivo y melancólico», y es quizá por eso que su primera parte está compuesta principalmente por baladas y grabaciones de corte onírico y psicodélico. Incluso un góspel aparece por la edificante ‘I’m Not Giving Up Tonight’, que postula: «Solo quería decir que no me voy a rendir esta noche».

El cine negro es la inspiración de ‘Dead to the World’; la canción titular resistiría idénticas comparaciones con los últimos Arctic Monkeys; y, hablando de recursos clásicos, orquestas y campanas aparecen por una pista llamada ‘Open the Door, See What You Find’. Él mismo la compara con ‘Whatever’, uno de los himnos inolvidables que nos entregaron Oasis, y la verdad es que suena casi igual de optimista.

Tan atrás se ha ido Noel Gallagher en el tiempo, dejando de lado los 90, que ‘Love Is a Rich Man’ es una de sus canciones más Motown, o quizá más Love. Es algo que habríamos esperado antes de Belle & Sebastian que del compositor principal de Oasis. Y si en algún punto de ‘Council Skies’ piensas en Pink Floyd, has de saber que estás en lo cierto. Noel intentó por todos los medios que David Gilmour tocara uno de sus típicos solos en ‘Easy Now‘, no lo consiguió, y lo que hizo entonces fue pedirle a su co-productor Paul ‘Strangeboy’ Stacey que le imitara, que se inspirara en él.

Noel parece estar más orgulloso de esa parte del álbum, más introspectiva, que de la alegre. Cuenta medio avergonzado que escribió ‘Love Is a Rich Man’ hace mucho mientras montaba en bicicleta. ‘We’re Gonna Get There In The End’ lo considera un bonus track, pues no es más que la grabación profesional de un tema que improvisadamente subió a Youtube como maqueta durante la pandemia para animar a la gente. Entre medias ha situado como al azar la que considera la canción más personal del álbum, ’Think of a Number’, que habla de un héroe (o heroína) que nos ha decepcionado, y sobre beber por el futuro, sin definir demasiado a qué se refiere.

No está muy claro cuál es la mejor versión de Noel Gallagher a día de hoy. Casi siempre su versión festiva y casual parece más inspirada que la intensa, y para muestra ’Trying to Find a World That’s Been and Gone pt 1’. Qué tiempos aquellos en que titulaba sus clásicos con una sola palabra: ‘Supersonic’, ‘Whatever’, ‘Wonderwall’, ‘Hello’. Da la impresión de que aquí hay más referencias y anécdotas -muchas de ellas muy aprovechables, eso sí- que un gran relato. Ya casi ni nos acordábamos de que el álbum venía presentado, por alguna razón, por un himno a la androginia llamado ‘Pretty Boy’, en el que toca Johnny Marr. Por si su letra no es lo suficientemente sugerente, atención a ese vídeo de temática drag.