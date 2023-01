Solo unos días después de que Noel Gallagher haya anunciado su divorcio de Sara Macdonald, el cantante británico anuncia el nuevo disco de su proyecto, Noel Gallagher’s High Flying Birds, con el que lleva ya tres álbumes de estudio publicados, varios epés y un recopilatorio.

El cuarto recibe el título de ‘Council Skies’ y se publica el 2 de junio. El disco estará disponible en la variedad de formatos habitual, entre ellos, un doble CD deluxe que contendrá remixes de Robert Smith de The Cure y de Pet Shop Boys.

Grabado en Londres, ‘Council Skies’ «muestra a Noel Gallagher reclamando su pasado y rindiendo homenaje a sus raíces mancunianas». Es «su disco en solitario más variado y elaborado hasta la fecha» y viene «enmarcado por la confianza, la asunción de riesgos, la libertad creativa segura y una gran profundidad emocional».

Sobre el LP, Noel cuenta: “Es volver al principio. Soñar despierto, mirar al cielo y preguntarme qué podría ser la vida… eso es tan cierto para mí ahora como lo era a principios de los 90. Cuando crecí en la pobreza y el desempleo, la música me sacó de eso. ‘Top of the Pops’ transformó tu noche de jueves en este mundo de fantasía, y eso es lo que creo que debería ser la música. Quiero que mi música eleve y transforme de alguna manera”.

Después de ‘Pretty Boy‘, el segundo adelanto de ‘Council Skies’ es ‘Easy Now’, que incorpora influencias del góspel. El videoclip está protagonizado por la actriz Milly Alcock, quien ha dado vida a la Princesa Rhaenyra Targaryen en la serie de HBO ‘House of the Dragon’.

Tracklist:

I’m Not Giving Up Tonight

Pretty Boy

Dead To The World

Open The Door, See What You Find

Trying To Find A World That’s Been And Gone

Easy Now

Council Skies

There She Blows!

Love Is A Rich Man

Think Of A Number

Bonus Track – We’re Gonna Get There In The End