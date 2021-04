¿Lo de Noel Gallagher ya da para recopilatorio?

Noel Gallagher ha sorprendido esta semana con el anuncio de un recopilatorio de grandes éxitos llamado ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’. Y digo sorpresa por varias razones. En primer lugar, Oasis nunca llegaron a publicar un recopilatorio digno: la secuencia y selección de canciones de ‘Stop the Clocks’ fue un absoluto despropósito, con algo llamado ‘Lyla’ como pista 4, ‘Supersonic’ relegada a la pista 12, ‘Don’t Look Back in Anger’ cerrando, sin ‘Stand By Me’. Un disco que no les hacía nada de justicia y que evitar. Después, ‘Time Flies’ fue otra sucesión de «hit & miss», en ese caso dejando fuera su obra maestra ‘Slide Away’ y la mismísima ‘Champagne Supernova’. Ni en un caso ni en otro se entendió nada.

En segundo, lo en desuso que han quedado los recopilatorios en la era playlist. En tercero, que no sale por Navidad sino el 11 de junio. Y en cuarto… ¿da para «greatest hits» la discografía de su último proyecto Noel Gallagher’s High Flying Birds?

- Publicidad -

Sobre esto se puede debatir por supuesto: la discografía de Noel en solitario no está mal, pero en el mejor de los casos se compone de tan sólo 3 discos, por lo que es bastante gracioso que su recopilatorio sea nada menos que triple, sumando un CD 3 con acústicos y remixes, a los que últimamente tanto se ha apegado en su faceta electrónica. En realidad, sus canciones más conocidas en solitario (‘The Dying of the Light’, ‘In The Heat Of The Moment’…) estarán contenidas en el CD 1, mientras el CD 2 concentrará su recién descubierta era electrónica que recuerda a sus colaboraciones en los 90 con Chemical Brothers y ha desarrollado después con David Holmes y en solitario. Ahí encontramos temas de EP’s y singles sueltos.

También hay un par de canciones inéditas, la primera de las cuales se llama ‘We’re On Our Way Now’, ha salido ya, referencia el clásico de Oasis ‘Cast no Shadow’ y es una aceptable balada de neo-soul.

- Publicidad -

Un resumen de las diferentes caras de Noel, que han sido bien acogidas especialmente en Reino Unido, donde sus 3 discos han sido multiplatino, platino y disco de oro, respectivamente, suponemos que para consolidar su marca en solitario tras esta pandemia sin conciertos.

Disco 1

01 Everybody’s On The Run

02 The Death Of You And Me

03 AKA … What A Life!

04 If I Had A Gun…

05 In The Heat Of The Moment

06 Riverman

07 Lock All The Doors

08 The Dying Of The Light

09 Ballad Of The Mighty I

10 We’re On Our Way Now

Disco 2

01 Black Star Dancing

02 Holy Mountain (Remastered)

03 A Dream Is All I Need To Get By

04 This Is The Place

05 It’s A Beautiful World

06 Blue Moon Rising

07 Dead In The Water (Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin)

08 Flying On The Ground

Bonus Disc

01 It’s A Beautiful World (Instrumental)

02 If I Had A Gun … (Acoustic Version)

03 Black Star Dancing (Skeleton Key Remix)

04 Black Star Dancing (12” Mix Instrumental)

05 The Man Who Built The Moon (Acoustic Version)

06 International Magic (Demo)

07 Blue Moon Rising (Sons Of The Desert Remix)

08 The Dying Of The Light (Acoustic Version)

09 This Is The Place (Skeleton Key Remix)

10 This Is The Place (Instrumental)

11 Black Star Dancing (The Reflex Revision)

12 Be Careful What You Wish For (Instrumental)