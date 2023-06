Janelle Monáe / The Age of Pleasure

Janelle Monáe se dio a conocer por sus proyectos ambiciosos y conceptuales. ‘The ArchAndroid‘, su primer disco, publicado en 2010, continuaba en realidad con un relato presentado en epés anteriores, inspirado en la ciencia ficción y protagonizado por la androide Cindi Mayweahter, que venía a salvar el mundo del odio y la destrucción. ‘The Electric Lady’ era el siguiente episodio y ‘Dirty Computer’ (2018) rompía la tradición pero aún su lanzamiento se acompañaba de una película.

En ‘The Age of Pleasure’, Monáe se va de vacaciones creativas y entrega su disco más libre y relajado. En las entrevistas, Janelle cuenta que antes era una “futurista” y que ahora es una “turista del presente”. En su presente actual, Monáe se desnuda y disfruta del placer del sexo. Es humana, por fin.

Claro que lo de vacaciones creativas va en serio: estas nuevas canciones de Janelle son las menos inspiradas de su carrera. La paleta de sonidos es idónea para la creación de un trabajo sexy y seductor: aquí hay afrobeat, soul latino, reggae, trompetas, maracas… Pero las canciones están tan desdibujadas que no transmiten ningún magnetismo. Más bien dejan indiferente.

El primer single, ‘Float’, ya anticipaba cierto desgaste. Nunca un primer single de Janelle ha pasado tan desapercibido… pero tampoco es que su colaboración con Seun Kuti & Egypt 80 a ritmo de trap sea muy excitante. El reggae relajadito de ‘Lipstick Lover’ es simpático pero lo mejor que se puede decir de él es que no es tan olvidable como ‘Paid in Pleasure’, que continúa después con el mismo sonido.

Extrañan algunas decisiones tomadas en ‘The Age of Pleasure’. El organillo de ‘Champagne Shit’, que también trae ritmos reggae, es pegadizo, pero no hacía falta recuperarlo en el interludio de ‘Haute’ un par de pistas después. Más raro es que la siguiente pista a ‘Haute’ sea otro interludio en el que además aparece Grace Jones recitando un texto en francés. ¿Para eso llamas a esta diosa? Otra estrella invitada, Sister Nancy, pionera del dancehall, pasa por aquí sin pena ni gloria.

Hay un evidente intento en ‘The Age of Pleasure’ por sumar una aportación a la tendencia del afrobeat actual. La de Janelle es más veraniega y orgánica. Muchas pistas se basan en ese sonido y cuentan con algunos de sus mayores representantes: ‘Phenomenal’ con Doechii, ‘The Rush’ con Amaarae y ‘Know Better’ con Ckay. Nadie puede dudar del buen gusto de Monáe para las colaboraciones, pero estas canciones, aún graciosas, pasarían desapercibidas en el catálogo de estos artistas y lo hacen en el de Monáe.

Janelle presentó las canciones de ‘The Age of Pleasure’ en fiestas organizadas por ella misma en su casa, a la que acudían sus amigos de la comunidad panafricana. Cuenta que si una canción no funcionaba en ese contexto de fiesta, no entraría en el disco. Pero es difícil imaginar alguna de estas canciones animando cualquier fiesta, a menos que se conformen con sonar de fondo, pues no parecen querer llamar la atención en absoluto.