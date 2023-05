Amaarae tiene para todos los signos del zodiaco en la divertida ‘Co-Star’

Ya han pasado un par de años desde que Amaarae cantara aquello de “I really like to party”. ‘SAD GIRLZ LUV MONEY’ terminó de viralizarse en un remix junto a Kali Uchis que supera ya los 300 millones de streamings.

Ahora la cantante tiene un nuevo disco preparado que saldrá el 9 de junio a través de Interscope bajo el nombre de ‘Fountain Baby’. De él conocemos ya el single ‘Reckless & Sweet’ y ahora un nuevo tema llamado ‘Co-Star’ que es la Canción del Día para este jueves. Es divertidísimo.

‘Co-Star’ debe su nombre a una famosa APP basada en horóscopos, y de ahí el recitado de toda la letra en torno a cuestiones sobre el signo del zodiaco. «Conocí a una chica, era un ángel y un demonio al mismo tiempo (…) Parecíamos un trío, seguro que era Géminis».

«No es posible que seas Virgo porque eres una monada pero desde luego no fiel” o “estás loca como Acuario / mándame un mensaje cuando vayas en serio” son algunas de las rimas destacadas de esta ágil composición. Aparecen los 12 signos: 5 en la primera estrofa y 7 en la segunda y sobre todos ellos sabe brillar el estribillo “I need some air!”.

La cantante ha explicado: “la astrología es una parte gigante de nuestra cultura juvenil, ha sido una oportunidad perdida no dar a las chicas un himno que las entienda y las celebre a todas a la vez”.

El tema pretende ser una celebración de “algunas de las mujeres favoritas” de Amaarae y por eso ha contado para su vídeo con varios cameos, a saber las gemelas Clermont (que cuentan con millones de followers en redes), la modelo Biba Williams, la rapera nigeriana Deto Black, la diseñadora Lois Saunders y la fotógrafa y modelo Moyosore Briggs.