070 Shake también actúa en salas el mes que viene

Este año está siendo el de 070 Shake aunque quizá no por las razones esperadas. Su colaboración con RAYE en ‘Escapism.’ está siendo uno de los mayores éxitos en todo el mundo tras haber sido editado en 2022; también está sonando bastante el sampleo que le ha hecho Fred again.., aparece en el disco de Christine and the Queens y hace tan solo unos días publicaba otra colabo con RL Grime, ‘Pour Your Heart Out’.

Pero la artista tiene que seguir promocionando su propio material, esto es, su disco ‘You Can’t Kill Me‘, y va a ser el caso de la gira inminente que la va a traer a nuestro país.

070 Shake actuará en Sala Apolo (Barcelona) y Teatro Barceló (Madrid) los días 9 y 10 de julio como parte de los actos de 20º Aniversario de Primavera Sound. Las entradas saldrán a la venta mañana mismo, viernes 16 de junio a un precio de 22 euros más gastos de distribución.

Será una buena ocasión de verla en sala pequeña cuando está inmersa en un tour más bien de festivales, que incluye BBK Live. Desde la organización nos recuerdan que las entradas para el concierto de Barcelona se podrán adquirir con el Bono Cultural Joven a través de la web de Redtkt.



