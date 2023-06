Beyoncé, culpada de la inflación sueca

«¿El precio de las entradas cuenta para la inflación?», se preguntaba inocentemente mi compañero de podcast en el capítulo que dedicamos al precio de las entradas. Y ahora esa es la anécdota del momento en foros económicos y agencias internacionales después de un tuit viral de Michael Grahn, jefe de economía del Danske Bank.

La respuesta es que sí, aunque en una pequeña medida. Y sobre todo porque salpica a áreas relacionadas pero diferentes como la hostelería y el turismo. La noticia es que la inflación en Suecia ha subido en mayo un 9,7%. Esto es una bajada respecto al 10,5% de abril, pero sigue siendo un mal dato, peor de lo esperado. Por ejemplo, en España la inflación en mayo fue solo un 3,2% y Suecia esperaba este mes una cifra ligeramente más baja al 9,7%. A Michael Grahn se le ha ocurrido involucrar a Beyoncé en la ecuación.

La realidad es que el Renaissance Tour empezó en Estocolmo, eso produjo que miles de personas volaran a la ciudad y se hospedaran allí, donde la oferta turística es limitada.

Por eso, Michael Grahn ha explicado: «El comienzo de la gira mundial de Beyoncé en Suecia parece haber afectado a la inflación de mayo. Cuánto es incierto, pero probablemente 0,2 puntos porcentuales de los 0,3 puntos porcentuales que agregaron los hoteles/restaurantes. Quizás también subieron los precios de las entradas para conciertos. Por lo demás, como se esperaba».

El economista ha explicado que el dato volverá a las previsiones este mes de junio, cuando el tour de Beyoncé ya se ha alejado de Suecia para pasar a otros países como España.

🇸🇪 Beyonce's start of her world tour in Sweden seems to have coloured May inflation, how much is uncertain, but probably 0.2 p.p. of the 0.3 p.p that hotels/restaurants added. Perhaps also hiked concert ticket prices (recreation). Otherwise as expected.

— Michael Grahn (@MichaelGrahn1) June 14, 2023