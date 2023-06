RFTW: Sigur Rós, Sen Senra, Texas, El Último Vecino, QOTSA…

Hoy se publican los nuevos discos de Sigur Rós, Queens of the Stone Age, Django Django, Ghouljaboy, The Guapos, Ben Howard, King Gizzard & The Lizard Wizard, Killer Mike o Samuraï. De todos ellos puedes escuchar una pieza en nuestra playlist de Novedades «Ready for the Weekend».

Entre las superestrellas que sacan single, están Doja Cat o en otro nivel, Victoria Monét, hemlocke springs, Texas y Pretenders. En España destacamos el ‘Sexo en la playa’ de Alizzz y Amaia, ‘Matadora’ de El Último Vecino o ‘CANIJO’ de Judeline. Pero también hay novedades de Sen Senra, Chico Blanco o Marina Reche, que estrena la pegadiza ‘Oro’.

Entre los artistas que han venido presentando nuevos temas, están Georgia, ANOHNI and the Johnsons, Devendra Banhart, Bombay Bicycle Club… Sophie and the Giants tiene nuevo tema con Purple Disco Machine, e igualmente bailamos con lo nuevo de Peggy Gou. Recomendamos los singles de Vagabon, Luca Ching o Blanca la Almendrita. Y atención al tema que samplea o referencia lo nuevo de María Escarmiento…

