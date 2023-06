Lady Gaga explica por qué ya no es activa en redes, Katy Perry la apoya

Lady Gaga ha escrito una carta a sus fans a través de Instagram para explicarles por qué ya no es tan activa en redes como solía ser. Y ha aprovechado para explicar lo que ha estado haciendo desde el verano pasado, es decir, desde que pudo terminar la pequeña gira de ‘Chromatica’. La artista ha estado escribiendo música para un proyecto por determinar, además de rodar ‘Joker’ y editar la película de su concierto.

«He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado, de un modo realmente especial y privado. Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para ‘Joker’ y grabé ‘Joker’ durante muchos meses, fue un periodo muy introspectivo», ha revelado.

Y continúa luego: «Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido tan enriquecedor. Puede que ya no comparta mucho de mí misma online como antes, pero espero que sepáis que este tiempo dedicado a mí misma ha sido extremadamente sanador y me ha recargado el corazón, la mente, el cuerpo y la creatividad, para crear en mi interior y para tener una vida personal que es solo para mí».

Ante las posibles críticas, anticipa: «Estoy segura de que esto puede parecer diferente porque no siempre he sido tan recelosa de mi privacidad, y apuesto a que algunos os vais a reír, pero amo a mis fans, mis little monsters, muchísimo y eso nunca cambiará».

Entre los artistas que han mostrado su apoyo a Lady Gaga, Katy Perry, que ha escrito en Instagram: «te entiendo y te quiero».