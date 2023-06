Triángulo de Amor Bizarro y La Casa Azul superan el reclamo internacional de The Vaccines en Tomavistas

La segunda jornada de Tomavistas 2023 dio comienzo con un volumen de gente bastante superior al del día inaugural y, acorde al cartel, con una media de edad mayor. Triángulo de Amor Bizarro inauguraron el escenario principal a las 19:15 con una congregación de gente, que para la hora que era y el calor que hacía, fue aumentando con cada tema que tocaban.

El grupo gallego no podía estar más de estreno. Lanzan su nuevo disco, ‘SED’, y el mismo día lo presentan en Tomavistas. Al principio se notó, ya que comenzaron tocando temas nuevos y en la segunda mitad del concierto se pasaron a los clásicos. Por esto mismo, aun estando el grupo soberbio, en la primera mitad el público estaba calmado, absorbiendo tranquilamente los nuevos temas. “Imaginaros que es de noche”, soltó Isabel antes de presentar ‘Estrella Solitaria’ en directo, el cual ya es uno de los mejores singles del año.

A estas alturas de la tarde, hacía mucho calor. Por suerte, no daba tanto el sol como el jueves, pero aun así lo que más se veía entre la gente eran abanicos, porque el aire no corría en el parque Enrique Tierno Galván. Por eso, no me sorprendía que el público estuviese más bien parado en el show de Triángulo. Cuando comenzó el repertorio clásico del grupo, todo esto cambió. La cosa se empezó a animar con ‘El fantasma de la Transición’ y se acabó de revolucionar totalmente con ‘Vigilantes del Espejo’ y ‘De la monarquía a la criptocracia’, dos petardazos con los que a la gente le dio igual el sofocante calor y que originaron hasta varios pogos.

La mayoría de la audiencia de Triángulo se desplazó seguidamente al concierto de Mujeres. El trío barcelonés se marcó un show digno de lanzar vasos, lo cual todavía no había visto en esta edición del festival. Por tirar cosas, en el show de Mujeres se tiraron hasta llaves al escenario. Estos tocaron ante un público totalmente volcado con el repertorio, que fue desde temas que nunca faltan como ‘Tú Y Yo’ hasta la presentación de su nuevo single en directo, ‘No Puedo Más’. Además, fue el primer grupo en invitar a otros artistas al escenario. Pasaron por el segundo escenario Ariadna de Los Punsetes y las chicas de Cariño. Estas últimas, por supuesto, para regalarnos ‘Al Final Abrazos’.

A continuación, uno de los nombres más esperados del cartel y el primer gran grupo internacional de esta edición: The Vaccines. Fue uno de los pocos grupos por los que había gente guardando sitio cerca del escenario principal. La banda sonora de salida fue, inesperadamente, el tema principal de Succession, con esa melodía de piano tan icónica de Nicholas Britell. Los londinenses dieron comienzo al show con ‘I Can’t Quit’, que marcó el tono de todo el concierto. Es cierto que, tal y como dijo Justin Young, en el concierto había “mucho fan” de la banda, pero Triángulo y Mujeres consiguieron mover más a las masas. Young también habló sobre lo “especial” que es Madrid para la banda y reveló, quizá llevado por la emoción de estar otra vez en esta ciudad, que The Vaccines sacarían un nuevo disco este año. Tras ello, debutaron un nuevo tema, titulado ‘Heartbreak Kid’. Musicalmente, es lo que te podrías esperar de The Vaccines en 2023. Por otro lado, canciones como ‘I Always Knew’ o ‘If You Wanna’ siguen poniendo a todo el mundo a cantar.

Hasta este momento, todos los artistas que habían actuado habían sido bastante guitarreros, y por eso era tan necesaria la presencia de La Femme. Vestidos todos y todas con su característico esmoquin blanco de los 60. La fiesta sería tal que al final acabarían sin camiseta y por el suelo. La propuesta musical vintage y puesta en escena de los franceses, muy potenciada por el juego de luces utilizado, son suficientes rasgos como para nombrarlos uno de los grupos más singulares del festival. El público parecía disfrutar más de la parte en español del repertorio, con temas como ‘Sacatela’ o ‘Y tu te vas’, pero lo que no era eso daba más pie a perderse en la música y bailar como si fueran los años 70. Además, son el único grupo hasta el momento que acabaron y regresaron para un bis, lo cual suele ser la norma, pero en este festival no se estaba dando. Quizás, por lo ajustados que están los horarios.

La Casa Azul fue como los créditos de la jornada. Pese a ser el último, me pareció el concierto con más público del día, lo cual no había ocurrido la noche anterior. Guille Milkyway pegó el petardazo inicial con ‘No Hay Futuro’, seguida de temas como ‘Chicle Cosmos’, ‘La Fiesta Universal’ o ‘Esta Noche Solo Cantan Para Mí’. Esta última fue adornada con un carrusel de fotografías de mujeres célebres de todas las épocas, como Lana del Rey, Lizzo o Nina Simone. Fue, de lejos, el show con más presupuesto de la jornada y el más estimulante visualmente, haciendo uso de todas las luces que se podían encender, pirotecnia, pantallas por todos lados…

Guille Milkyway, tal y como dijo él, no es muy de hablar: “No somos muy buenos hablando, así que vamos a darle”. Aun así, el show tuvo sus pausas y el líder de La Casa Azul habló de varios temas, por ejemplo, sobre la libertad de “reivindicar lo que somos” (para introducir ‘La Fiesta Universal’) o sobre “la gente que te hace ser pequeño y se crece con tu pequeñez”. En un momento dado, también comentó algo que se había visto tanto en la jornada de ayer como en la primera: “Llegar a la etapa de señor y poder estar aquí, con todos vosotros, me hace muy feliz”. Y es que Guille se encontraba realmente emocionado por la cantidad de gente allí presente, y repito, que se ha notado en muchas más actuaciones. Ahora, queda la última jornada para que Tomavistas siga emocionando tanto al público como a los artistas.