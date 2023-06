El maravilloso viaje de Vagabon

Vagabon, el proyecto de la artista mitad camerunesa mitad estadounidense Lætitia Tamko, regresa este año. Su nuevo disco se llama ’Sorry I Haven’t Called’, sale el 15 de septiembre y sucede a su álbum homónimo de 2019. Allí despuntaron temas entre el synth-pop, el chillwave y el R&B como ‘Water Me Down’, ‘Full Moon in Gemini’ o ‘Every Woman’.

El nuevo disco viene presentado por una producción excelente de Rostam Batmanglij, el ex Vampire Weekend. ‘Can I Talk My Shit?’, que abrirá tal álbum, es nuestra “Canción del Día” hoy.

‘Can I Talk My Shit?’ es una composición claramente ideada para el desahogo desde su misma pregunta retórica. La artista nos habla de sus altibajos emocionales, preguntándonos si puede ser honesta, y revelándonos lo que le ha costado «encontrarse a sí misma a través del humo». Pese a los momentos de bajón, la producción es esponjosa y optimista, prácticamente paradisíaca en sintonía con ese estribillo que la muestra «ready to go». La verdad es que se nota la mano de Rostam con el R&B, las melodías clásicas y los efectos de diferentes latitudes del mundo.

Y es que Vagabon ha querido huir de volver con un single triste, como ella misma cuenta: «Un montón de la música que he estado haciendo no ha tenido nada que ver con la tristeza que acarreaba. Una vez que me permití a mí misma hacer un disco que estuviera lleno de vida y energía, me di cuenta de que ese era el sentido que tenía hacer el álbum. En mitad de la travesía de pasar por cosas muy duras, se convirtió en un disco a causa de la vitalidad que estas canciones tenían».

Sorry I Haven’t Called:

01 Can I Talk My Shit?

02 Carpenter

03 You Know How

04 Lexicon

05 Passing Me By

06 Autobahn

07 Nothing to Lose

08 It’s a Crisis

09 Do Your Worst

10 Interlude

11 Made Out With Your Best Friend

12 Anti-Fuck