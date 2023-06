Iggy Pop y Julien Baker en el nuevo disco de The Armed

The Armed han anunciado nuevo single que formará parte de su cuarto álbum ‘PERFECT SAVIORS’, que se estrenará el 25 de agosto. La nueva canción se llama ‘Sport of Form’ y es un «featuring» con Julien Baker. Pero es que, además, uno de los protagonistas del videoclip es Iggy Pop.

Según Stereogum, Wolski explicaba lo que es este nuevo trabajo así: «‘Perfect Saviors’ es nuestro sincero y nada irólFnico esfuerzo por crear el mayor y mejor álbum de rock del siglo XXI».

Además, del single ‘Sport of Form’ ha dicho que, aunque «Líricamente, la canción trata de la necesidad humana de ganar un partido que en realidad ni siquiera estamos jugando. Sonoramente, es un reflejo de esa disonancia cognitiva a través de un constante latigazo entre belleza y fealdad, severidad y ternura, obscenidad y gracia»

El tracklist:

01 Sport Of Measure

02 FKA World

03 Clone

04 Modern Vanity

05 Everything’s Glitter

06 Burned Mind

07 Sport Of Form

08 Patient Mind

09 Vatican Under Construction

10 Liar 2

11 In Heaven

12 Public Grieving



