La soledad «agarra de un tobillo» a Blur en ‘St. Charles Square’

Blur estrenan hoy nuevo single, ‘St. Charles Square’. El tema es parte de su próximo álbum ‘The Ballad of Darren’, que ya presentaron en su paso «complicado» por el Primavera Sound Madrid. Además de este single, también se puede escuchar el primer adelanto del trabajo, ‘The Narcissist’.

En ‘St. Charles Square’ el grupo no renuncia a su sonido: a las guitarras y a la voz rasgada que narra algo trágico, «No me dejes aquí, nena, no me dejes del todo / Porque puede que no vuelva a ser yo mismo». Quizá Blur estén hablando del miedo a perder a alguien, pero todo apunta a que se trata del puro pánico a la soledad, independientemente de la persona. «Me ha agarrado del tobillo / Me ha tirado hacia abajo / Soledad, he estado aquí antes», dicen en el tema.

- Publicidad -

El videoclip muestra un concierto con un público entregado, y Blur que lo están más aún. ‘The Ballad of Darren’ saldrá el 21 de julio (también en formato físico). El tracklist aquí.

01 The Ballad

02 St Charles Square

03 Barbaric

04 Russian Strings

05 The Everglades (For Leonard)

06 The Narcissist

07 Goodbye Albert

08 Far Away Island

09 Avalon

10 The Heights

- Publicidad -