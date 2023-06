J de Los Planetas estrena hoy nuevo single, ‘Tormenta eléctrica’, y ha decidido promocionarlo subiendo a Twitter una imagen de él reunido en Moncloa con Pedro Sánchez, fan número 1 de Los Planetas. La imagen es auténtica, la reunión tuvo lugar el pasado mes de mayo con motivo del 25º aniversario de ‘Una semana en el motor de un autobús’, y el Presidente del Gobierno la ha compartido en su cuenta de Twitter con un mensaje alabando la canción: «Temazo. Una vez más. ¡Grande J!»

Las reacciones a tan curiosa imagen no se han hecho esperar. Hay quien habla de «foto histórica» y de «reunión en la cumbre». Otros imaginan a Pedro y J «negociando la independencia de Granada». Un «encuentro entre entidades» y entre «putos amos», afirma otro tuitero, y una imagen que no hace sino corroborar «el rollo mesiánico de Los Planetas».

No es ninguna sorpresa que Pedro Sánchez es seguidor acérrimo de Los Planetas, tanto que ya el pasado mes de abril celebraba en redes el 25 aniversario de ‘Una semana en el motor de un autobús’, uno de sus discos favoritos, una «obra de arte» en sus palabras que le ha acompañado en numerosos momentos de su vida. Sánchez, además, compartía una publicación de Rockdelux, poniendo la prensa musical en valor.

En cuanto al single de Juan Ramón Rodríguez Cervilla, ‘Tormenta eléctrica’ es una balada guitarrera, estilo shoegaze, que suena a «Jota and the Mary Chain», como afirma -acertadamente- un comentario de Youtube (que suponemos no ha dejado Pedro Sánchez, aunque todo podría ser). ‘Tormenta eléctrica’ es el segundo adelanto de ‘Plena Pausa’, el proyecto de J inspirado en la obra de Iván Zulueta. Antes llegó ‘Arrebato (un buen día para Iván)’.



El apoyo de Pedro Sánchez a la música independiente o a la llamada música alternativa siempre ha sido notorio, por ejemplo, a través de sus playlists públicas, como aquella que compartió en 2017 en la que figuraban temas de Triángulo de Amor Bizarro, Lori Meyers o Supersubmarina. De hecho, el mismo usuario de Spotify descubre hoy una playlist de 2023 compuesta por música de artistas como Empress Of, Jessie Ware, Fred Again, Alvvays, Beach House, Caroline Polachek, ‘Ghosts Again’ de Depeche Mode, Róisín Murphy, Él mató, Album Leaf, yaeji… Pedro, ¿eres jenny?