La revelación Young Miko tiene muchas novias en ‘Lisa’

Hace unos días, Bad Gyal publicaba un remix de ‘Chulo’ junto a Tokischa y Young Miko. Bad Gyal tiene 6 millones de oyentes musulmanes en Spotify, Tokischa tiene 8… y Young Miko tiene 22 millones de oyentes mensuales. Más que ellas dos combinadas, pero también más que C. Tangana o Aitana, y más que nombres internacionales potentes como Lorde, Florence + The Machine, Kylie o Tove Lo. “¿Pero quién es esta chica?”, os estaréis preguntando muchos, porque es probable que, para el público general que escucha a todos estos artistas, Young Miko sea el nombre que menos les suena. Si es que les suena.

Pues bien, María Victoria Ramírez de Cárcamo Cardona -«Young Miko” viene de su pasión por la cultura japonesa y el anime- es una puertorriqueña de 24 años que empezó grabando canciones en su cuarto y subiéndolas a Soundcloud. Tras hacerse viral en TikTok poco después, acabó subiendo al escenario en conciertos de Bad Bunny o Karol G, siendo invitada por Feid para ‘Classy 101’ (actualmente el mayor éxito de ambos), y colaborando también con Villano Antillano, Cazzu, Arcángel o Nicki Nicole. Encuadrada especialmente en el drill dentro del trap, el año pasado sacó su EP debut, ‘Trap Kitty‘, y desde entonces ha ido sacando temas sueltos, entre ellos este ‘Lisa’ que hoy es nuestra Canción del Día.

‘Lisa’ es un tema tan pegadizo como divertido en el que Miko vuelve a hacer gala del tremendo flow que gasta, mientras suelta versos como “quiero con Camila, con su hermana, yo les doy a las dos y nunca hay drama”, “quiere que le de tijera en el cuarto del hotel”, “si quiere hacemo un quicky y luego dice “thank you next” o, nada más empezar, “hablando claro, tengo un problema, y es que rápido me enchulo de las nenas”. Desde siempre, Miko ha hablado sin problema sobre otras mujeres en sus canciones, siendo de las pocas artistas abiertamente lesbianas en el género, y le gusta jugar con las expectativas que se le ponen, la ambigüedad y la figura masculina (en ‘Lisa’ dice “baby I’m a gentleman”, en su parte de ‘Chulo’ se presenta como ídem, etc).

La rapera ha hablado en entrevistas sobre su posición en la industria como mujer lesbiana, comentando que sus amistades “siempre han sido nenes, entonces siempre me he sentido como otra más de ellos, nunca me puse barreras ni he dejado que me las pongan (…) luego me di cuenta de que es cierto, no hay machas mujeres haciendo esto en la música, pero creo que en parte por eso para mí ha sido más llevadero” – por cierto que la casualidad ha querido que Miko venga precisamente de Añasco, como Ivy Queen. En cuanto a su salida del armario, cuenta que fue “un papelón, mi familia es bien religiosa… pero después de todo eso dieron un giro de 360º, me adoran y me apoyan. Mi hermano es gay, mi papá ve Drag Race”, dijo, pudiendo la última frase pasar por un verso de sus canciones perfectamente.

Y es que ella siempre añade una dosis extra de humor que, por supuesto, está presente en ‘Lisa’, cuyo estribillo podría ser la secuela bollo de ‘Titi me preguntó’ (“muévelo Lisa, rómpela Patricia, Alejandra es fina como Mona Lisa, a Daniela le gusta fumar sin prisa, a Valeria no la pillan sin la VISA”) y cuyo videoclip muestra la típica fiesta con chicas de este tipo de vídeos -en esta ocasión solo con chicas-, añadiendo un intermedio camp con referencias al horóscopo y a medio camino entre un vídeo de Katy Perry y uno de concursante de, justo, ‘Drag Race’. Para la producción, la puertorriqueña ha vuelto a contar con Caleb Calloway, AvilaWTF, y sobre todo con Mauro, que viene siendo su mano derecha desde hace un tiempo.

Young Miko, que entre sus influencias mete a Miley y Justin Bieber pero también a Gwen Stefani, Missy Elliott o Lauryn Hill, ha dicho que su sueño sería colaborar con Doja Cat. Y la verdad es que ahora mismo no parece cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo.