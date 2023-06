Bad Gyal, Tokischa y Young Miko: las más duras en ‘Chulo pt.2’

Tokischa y Young Miko se unen a Bad Gyal en ‘Chulo pt. 2’. El remix de la canción conserva la esencia del reggaetón bruto de la original. Además, es probable que este tema (que viene con videoclip) forme parte del próximo y esperado EP de Bad Gyal ‘LA JOIA’.

Es verdad que ‘Chulo pt. 2′ conserva la forma y el fondo, pero la aparición de Young Miko y Tokischa le aporta a la canción más sexo, si eso es posible: «Tu actitud de delincuente / Es que me pone puta». A ese tipo de frases ya acostumbra Bad Gyal, pero en este aquí se multiplican por tres. La base es simple, golpes secos y duros a ritmo de reggaetón: está hecha para ser un tema de discoteca, de perreo. «Y dale, pégate, muévete, ma’, ¿tú no querías fuete? / Pégame ese culo que tú no tienes grillete», canta Miko con cara vacilona.

Ya se pudo oír por primera vez este remix en el Primavera Sound, Bad Gyal invitó a Toki al escenario, pero en este caso el videoclip muestra más química entre las tres. El videoclip está grabado en Barcelona y es una noche de fiesta con las artistas: cena, tabaco, alcohol y un bus que las deja en la playa. Todo mientras mueven mucho el culo.

También, parece que Bad Gyal ha escuchado las súplicas de que colaborase con más mujeres. Los numerosos «featurings» con hombres (Quevedo, Beny Jr, Rauw Alejandro, Juanka, KHEA, Omar Montes o Kafu Banton) ya estaban aburriendo a sus fans, que pedían un poquito más de «contacto femenino».