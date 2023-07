Olivia Rodrigo triunfa con ‘vampire’… ¿pero a quién está dedicada?

Olivia Rodrigo estrenaba ‘vampire’ hace casi una semana y todavía es número 1 global en Spotify, como el día de su lanzamiento. Eso sí, el deseado regreso de la artista parece que se quedará con el top 2 en Reino Unido, y tendrá una entrada moderada en España, donde es número 65 ahora mismo.

Por otro lado, los rumores sobre a quién se refiere Rodrigo en ‘Vampire’ cuando habla de un «chupasangre» y «fame fucker» no han tardado en llegar.

Tras un primer señalamiento a los dos exnovios de la artista, Adam Faze y Zack Bia, Olivia Rodrigo ha asegurado que «no se trata de Adam Faze». Simplemente estaba «disgustada por cierta situación e hizo una canción sobre sentirse confusa y dolida», según ha informado NME. Tras esta aclaración, los rumores han cambiado de posible protagonista y han llegado hasta Taylor Swift.

Un usuario de Tik Tok publicaba un vídeo en el que explicaba: «es obvio que Rodrigo está tratando de que parezca que habla de un hombre, pero en realidad se refiere a Taylor Swift, porque ¿chupasangre? ¿fame fucker? Está hablando de Taylor Swift». El usuario explica que estos adjetivos podrían hacer referencia a cuando Olivia Rodrigo tuvo que mencionar en los créditos de su tema ‘Deja Vu’ a Taylor Swift como coautora. Pese a esto, la cantante de ‘drivers license’ siempre ha hablado de lo mucho que se inspira en Swift. El vídeo de la teoría que acumula 21 mil likes.

Y para rematar: ‘Vampires’ ha sido comparado con el tema ‘Selfish’ de Madison Beer. Ambas hablan del mismo desamor en sus canciones, y ambas comparten exnovio. Esta teoría ha contribuido a que el tema de Madison Beer haya tenido una subida de escuchas, cosa que la artista ha agradecido en Twitter: «Thank u miss olivia <3".

Madison Beer thanks Olivia Rodrigo for a recent uptick in streams for her single, “Selfish,” following the release of “vampire.” pic.twitter.com/AJD2mor6RY

— Pop Crave (@PopCrave) July 5, 2023