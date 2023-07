En lugar de explorar el potencial de canciones de ‘Memento Mori’ como ‘People Are Good’ o ‘Never Let Me Go’, Depeche Mode continúan promocionando ‘Wagging Tongue’, el corte 2 del disco.

Este viernes se ha publicado un EP con 8 remixes de la canción, y son bastante dispares e interesantes. Richie Hawtin y Gaiser han puesto el punto techno en la pista 6. También Gabe Gurnsey lleva ‘Wagging Tongue’ a los clubs más oscuros. Nada que ver con el trabajo de otros artistas.

Encabeza el EP de remixes una colaboración con Kid Moxie que es más bien un featuring, un dúo. Wet Leg, dada su popularidad y su reconocimiento en los Grammy, están copando muchos titulares por un remix muy personal que, eso sí, no es nada rockero. Destaca la grabación de nuevas voces e instrumentos en estas 2 primeras remezclas del EP.

Y en España tenemos que destacar la intervención del dúo español Imbernon (Edu Imbernon y Clemente) en la pista 3 de este pequeño disco. El dúo español ya publicó hace unos meses ‘Kind of Love‘ junto a Peter Murphy. Su aportación ahora a Depeche Mode es una de las más melódicas y a la vez guitarreras. Te gustará si te gustan tanto ‘Precious’ como ‘Songs of Faith and Devotion’.

El propio Edu Imbernon, a quien quizá conozcas de verle pinchar en festivales o por sus remezclas a gente como The XX, explica cómo ha terminado ahí: “Depeche Mode me pidieron que les preparase este remix, y decidí crearlo junto a Clemente, por lo tanto sumarlo a nuestro proyecto conjunto IMBERMIND. La banda británica ha sido la formación que más me ha influenciado desde siempre, con diferencia ellos han contribuido a creer en mi carrera como músico… aún más ahora al darse este hito tan importante que ha sido trabajar para ellos, e incluso conocerlos en persona. Esta remezcla para el tema ‘Wagging Tongue’ está enfocada a contentar tanto sus fans más clásicos, como a una nueva generación de oyentes, además de nuestros propios seguidores».