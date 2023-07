Chumbawamba a Desokupa: “Dejad de usar nuestra canción”

Desokupa ha colgado una lona contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez («Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa»), que estos días ha generado una enorme controversia a varios niveles.

Situada en la céntrica calle Atocha de Madrid, se ha colgado sin que los vecinos aprobasen su contenido. Ha sido boicoteada por el Movimiento de Vivienda de Madrid, y se ha dudado de su legitimidad por incitar al odio. Finalmente, la Junta Electoral ha aprobado su uso en amparo de la libertad de expresión.

Desokupa, que por un momento anunció ayer que retiraría la lona después de que esta fuera boicoteada, luego reculó y aseguró que la mantendría. En uno de los vídeos que su líder Daniel Esteve compartía utilizaba el hit ‘Tubthumping’ de Chumbawamba, uno de los mayores éxitos de los años 90.

El exguitarrista del grupo Boff Whalley ha acudido a Twitter para exigir a Desokupa que dejen de usar su canción. Como todo el mundo sabe, porque siempre se presentó así a Chumbawamba en la radio, el colectivo era de ideas izquierdistas y se sigue reconociendo como anti-nazi. Entre sus preocupaciones figuraron el marxismo, el feminismo, el movimiento LGTB+, los derechos de los animales y el pacifismo.

Whalley ha ido más allá: “Chumbawamba es una banda antinazi. Si tienes que usar una de nuestras canciones, prueba con ‘The day the nazi died’, tiene una letra agradable y una buena melodía”. Podéis escucharla bajo estas líneas.

Cuando alguien ha sugerido que ‘Tubthumping’ se va a convertir así en un himno antifascista, también por su letra «cantaremos, cuando ganemos / me derriban, pero vuelvo a levantarme», Boff ha recordado que siempre lo fue: “Todas las canciones que hemos cantado son himnos antifascistas. Si es conocido como un himno antifascista, eso es todo lo que podríamos desear de nuestra música”.

STOP USING OUR SONG. Chumbawamba is an anti-Nazi band. If you must use one of our songs, try THE DAY THE NAZI DIED, it’s got a pleasant lyric and a good melody.

— Boff Whalley (@boffwhalley) July 7, 2023