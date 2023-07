‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny es el disco más escuchado de la historia de Spotify

Ahora mismo, a julio de 2023, ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny es el álbum más escuchado en toda la historia de Spotify a nivel mundial. El trabajo del cantante de ‘Me Porto Bonito’ acumula 13.493 millones de reproducciones y ha sobrepasado a Ed Sheeran. Hasta ahora él era el que tenía esta primera posición con los 13.491 millones de escuchas de ‘÷ (Divide)’.

Es cierto que el disco de Bad Bunny es el que más temas tiene de este Top 10, 23 en total. Solo le supera ‘Dua Lipa’, de Dua Lipa, en su versión «Complete Edition». En este caso, no se cumple el refrán «quien mucho abarca, poco aprieta», casi todos los temas de ‘Un Verano Sin Ti’ tienen más de 500 millones de reproducciones. Por eso, cabe reconocer el mérito de Olivia Rodrigo y su ‘Sour’, que con solo 11 canciones, es el noveno disco más escuchado del ranking.

El Top 10 completo aquí:

1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

2. ÷, Ed Sheeran

3. Dua Lipa, Dua Lipa

4. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

5. Beerbongs & Bentleys, Post Malone

6. Starboy, The Weeknd

7. Future Nostalgia, Dua Lipa

8. After Hours, The Weeknd

9. Sour, Olivia Rodrigo

10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

