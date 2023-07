The Drums, desde hace rato el proyecto unipersonal de Jonny Pierce, vuelve con nuevo disco. ‘Jonny’ sale el 13 de octubre a través de ANTI Records. ‘Brutalism‘, el anterior álbum de The Drums, salió en 2019, hace ya cuatro años.

Citando la nota oficial, ‘Jonny’ es «una obra desgarradora, juguetona, estridente y serena a la vez, que aborda el arraigado trauma infantil que sufrió Johny Pierce, miembro fundador de la banda, al crecer en una comunidad religiosa de culto en el norte del estado de Nueva York, y supera la larga sombra que proyectó sobre su vida y sus relaciones durante años».

En ‘Jonny’, el cantante de The Drums escribe una «carta de amor» a las diferentes versiones de sí mismo con las que ha convivido, desde la infancia hasta la vida adulta pasando por la adolescencia o su rol de performer. Cada single representa una versión diferente de ese yo. Ya estaban disponibles ‘I Want it All’, ‘Plastic Envelope / Protect Him Always’ y ‘Obvious’ y hoy es posible escuchar ‘Better’. Todos ellos conservan el sonido de indie-pop surfero marca de la casa.

1. I Want It All

2. Isolette

3. I’m Still Scared

4. Better

5. Harms

6. Little Jonny

7. Plastic Envelope

8. Protect Him Always

9. Be Gentle

10. Dying

11. Green Grass

12. Obvious

13. The Flowers

14. Teach My Body

15. Pool God

16. I Used to Want To Die









