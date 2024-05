Taylor deja a Billie sin número 1 en USA, pero no en UK

El duelo Taylor Swift vs. Billie Eilish deja sus primeros números. En Estados Unidos, Taylor Swift permanece por quinta semana consecutiva en el número 1 de álbumes con ‘The Tortured Poets Department‘, lo que deja a Eilish en el número 2 con ‘Hit Me Hard and Soft‘. Billie, no obstante, logra la mejor primera semana de ventas de toda su carrera.

A Swift y Eilish les separan -en Estados Unidos- 40.000 copias. En su quinta semana, gracias al lanzamiento de nuevas versiones físicas y digitales, ‘The Tortured Poets Department’ despacha 379.000 unidades equivalentes, frente a las 339.000 de ‘Hit Me Hard and Soft’.

- Publicidad -

Las ventas desglosadas de Billie revelan que ‘Hit Me Hard and Soft’ ha despachado hasta 191.000 unidades físicas en su primera semana, 90.000 de las cuales se han decantado por el formato vinilo. En formato digital, ‘Hit Me Hard and Soft’ suma 166.500 puntos de streaming y 1.500 descargas.

Aunque a Billie Eilish el número 1 de álbumes en Estados Unidos -de momento- se le ha escapado, ‘Hit Me Hard and Soft’ ha superado las ventas en su primera semana en Estados Unidos tanto de su debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘, que se quedó en 313,000 unidades equivalentes, como de su segundo disco, ‘Happier Than Ever‘, que marcó 238,000 unidades. El mérito es enorme tanto para Taylor, que vende en su quinta semana más que Billie en la primera, como para Billie, que, aún quedando en el número 2, logra la mejor primera semana de su trayectoria.

- Publicidad -

El escenario es diferente en Reino Unido, donde Eilish sí coloca ‘Hit Me Hard and Soft’ en el número 1 de álbumes y deja a Taylor en el 2. Eilish también obtiene, en Reino Unido, la mejor primera semana de su carrera al sumar 67.100 unidades despachadas. Eso sí, el número 1 de singles se le ha escapado por culpa del fenómeno ‘Espresso’, y ‘Lunch’ debuta en el número 2.