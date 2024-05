Billie Eilish, número 1 de álbumes en España

Billie Eilish coloca su nuevo disco, ‘Hit Me Hard and Soft‘, en el número 1 de álbumes en España. Como consecuencia, la mayoría de temas contenidos en el disco entran en la lista de singles.

‘Hit Me Hard and Soft’ da a Eilish su segundo número 1 de álbumes en España después de ‘Happier than Ever‘ (2021). En 2019, el debut de Eilish, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘, quedó en el puesto 2 de la lista de ventas, por detrás de ‘Nuclear’ de Leiva, pero entró en el número 1 de streaming, cuando la lista de Promusicae se dividía en dos listas. El EP ‘dont smile at me‘ no pasó de la 12ª posición.

Como hemos comentado, ‘Hit Me Hard and Soft’ acaba de dar a Eilish su mejor primera semana de ventas de su carrera en Estados Unidos, pero ha quedado en el puesto 2 de la lista oficial de álbumes debido a Taylor Swift. En Reino Unido, ‘Hit Me Hard and Soft’ ha entrado en el número 1 de la tabla de discos y el mismo dato se ha repetido en otros 16 países, entre ellos Alemania, Francia, Australia e Italia.

Curiosamente, Billie Eilish y Beth Gibbons vuelven a debutar a la vez en la lista de álbumes española, como ya ocurriera en 2019. Entonces, Gibbons presentaba su disco sinfónico, que entró en el número 40. ‘Lives Outgrown‘, el nuevo álbum de Gibbons, ingresa ahora en el puesto 36.

En realidad, la segunda entrada más fuerte de la semana en la lista de álbumes se la lleva Álvaro Diaz, que coloca ‘Sayonara’ en el puesto 5. Luis Fonsi entra en el 14 con ‘El viaje’, el álbum que incluye ‘Buenos Aires’ y ‘Marbella’ con Omar Montes.

Fuera del top 40, Ryan Castro mete ‘El cantante del ghetto’ en el puesto 43 y la reedición de ‘Leopoldo María Panero’ (con Bunbury y Carlos Ann, entre otros) aparece en el 73, mientras ‘Yo no soy yo’ de Nico Miseria lo hace en el 82 y la banda sonora de la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’, en el 83. La última entrada en lista la firma Slash con ‘Orgy of the World’.