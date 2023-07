Vetusta Morla añaden 2ª fecha a su fin de gira en Madrid

Vetusta Morla han añadido una segunda fecha al fin de gira de ‘Cable a tierra‘, que tendrá lugar en el WiZink Center de Madrid a finales de 2023. La nueva fecha es el 30 de noviembre, un día antes de la previamente anunciada, la definitiva, que será el 1 de diciembre, y para la que ya quedan unas pocas entradas: prácticamente todas se vendieron el primer día de venta.

Los dos últimos conciertos de la gira de ‘Cable a tierra’ serán irrepetibles, ya que Vetusta Morla actuarán acompañados de la orquesta celtibérica, conformada por seis artistas procedentes de dos formaciones renovadoras de la música tradicional: los palentinos El Naán y las gallegas Aliboria.

Así pues, se sumarán al universo habitual de la banda una pléyade de instrumentos tradicionales de toda la península y ultramar: panderos cuadrados, panderetas, sartenes, llaves, latas de pimentón, azadas, conchas de viera, quijadas…

La tradición atraviesa todo ‘Cable de tierra’, un «viaje por el folclore que rodea al Océano Atlántico» y que pone de manifiesto que los ritmos típicos aragoneses también pueden llevar a Argentina. «La teoría de la banda es que los hilos que separan los estilos son muy finos, sumando en su tesis que no pueden dejar de lado el sonido británico con el que se han criado: para Vetusta Morla, los Beatles también forman parte de su folclore», contaba mi compañero Sebas en su reseña. «Una grabación, además, prodigiosa, que celebra el valor de la música de generación en generación».

Eso mismo nos contaba Vetusta en una entrevista: «Nuestro folclore bebe de todas esas fuentes. Estamos de uñas con las apropiaciones culturales, y nos expresamos a través de un fandango o una saeta porque son cosas que has vivido. A lo mejor no has tenido un contacto directo, pero lo has oído, forma parte de una tradición. Nosotros no vamos a convertirnos en una banda de folk, pero el folclore tiene hilos muy finos por todo el mundo: pensamos que la salsa es colombiana y es de Harlem».

Os dejamos con las actuales fechas de la gira de ‘Cable a tierra’, que hoy mismo recae en el FIB:

13 julio, FIB, Benicàssim

14 julio, Festival Sónica, Castro Urdiales

16 julio, Sounday, Gijón

21 julio, Alcazaba Festival, Badajoz

22 julio, No Sin Música Festival, Cádiz

30 julio, Low Festival, Benidorm

5 agosto, Luna Sur Festival, Fuengirola

11 agosto, Sonorama Ribera, Aranda de Duero

18 agosto, Festival Mediterránea, Gandía

19 agosto, Cooltural Fest, Almería

26 agosto, Río Verbena Fest, Pontevedra

15 septiembre, Caudal Fest, Lugo

16 septiembre, Granada Sound, Granada

22 septiembre, Jardín de las Delicias Festival, Madrid

23-24 septiembre – Festival Cordillera – Bogotá, Colombia.

27 septiembre – Teatro Metropolitano – Medellín, Colombia.

29 septiembre – Teatro Leguia – Lima, Perú.

1 octubre – Teatro Coliseo – Santiago de Chile, Chile.

4 octubre – La Trastienda Club MVD – Montevideo, Uruguay.

7 octubre – Teatro Gran Rex – Buenos Aires. Argentina.

14 octubre – Espacio Zity – Zaragoza

30 noviembre – WiZink Center – Madrid, Fin de Gira

1 diciembre – WiZink Center – Madrid, Fin de Gira