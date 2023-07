Amaia Montero, ingresada por una operación en la mano

Amaia Montero se encuentra ingresada en un hospital de Madrid después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica en una mano.

Según fuentes citadas por Espejo Público y 20 Minutos, Montero ha pasado 10 días en la UCI por complicaciones en el postoperatorio. La cantante era trasladada a cuidados intensivos después de no cumplir con las pautas médicas después de la operación, pero ya se encuentra en planta.

- Publicidad -

La noticia del ingreso de Amaia Montero ha sido revelada por los medios, y ni la cantante ni su familia han realizado declaraciones al respecto.

El estado de salud de Amaia Montero ha sido objeto de preocupación en los últimos tiempos, sobre todo, desde que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh publicara, el año pasado, un selfie de ella en el que lucía un aspecto triste y desmejorado, acompañado de una desesperanzada frase sobre la vida. La familia de Amaia confirmaba, el mes siguiente, que la artista «va mejor y está bien».

- Publicidad -

Amaia no ha dejado de estar activa en redes, aunque su última publicación en Instagram data del 26 de agosto de 2022, el día de su cumpleaños. Entonces, Montero compartía otro reflexivo mensaje sobre la vida: «Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena».