Alice Wonder, Arde Bogotá, Delaporte… en los tardeos de Live the Roof y Royal Bliss

Cantaba Kacey Musgraves que, bajo el sol de la «golden hour«, del mágico atardecer, «todo va a estar bien». En su éxito más emblemático, precisamente llamado ‘Golden Hour’, JVKE clamaba que el «atardecer hace que el tiempo se detenga». Hasta Presuntos Implicados buscaban «perderse» en el «atardecer» rodeados de bellos recuerdos. Los mismos que el ciclo de conciertos Live the Roof, que se celebra en varias ciudades españolas desde hace 13 años, persigue ahora.

Lo hace de la mano de Royal Bliss, la marca premium de tónicas y mixers que consigue que cada concierto se convierta en una experiencia única. Juntos, Live the Roof y Royal Bliss regresan este verano con un nuevo ciclo de conciertos íntimos celebrados «Al atardecer», en algunas de las mejores azoteas de España, repartidas entre nueve ciudades españolas.

- Publicidad -

Las ciudades que acogerán el nuevo ciclo musical de Live the Roof y Royal Bliss este año son Alicante, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga, Santiago, Sevilla y Valencia. Entre finales de julio y principios de septiembre algunos de los artistas destacados de la escena indie nacional, como Alice Wonder, nuevas estrellas como Arde Bogotá, y nombres consagrados como L.A., se subirán a algunas de las azoteas destacadas del país para ofrecer conciertos cercanos e íntimos durante la puesta de sol. Mientras, sus fans disfrutarán de un buen tardeo en un entorno exclusivo con música en directo y los mejores combinados de la mano de Royal Bliss.

El cartel de Live the Roof y Royal Bliss vuelve a ser tan variado y ecléctico como de costumbre, tanto como el catálogo de cócteles de Royal Bliss, e incluye asimismo los nombres de Antonio Lizana, Arizona Baby, Bely Basarte, Candela Gómez, Chipi, David Rees, Delaporte, Ede, Maui, Mr. Kilombo, Pol 3.14, Shuarma y Siloé, completando cerca de 40 conciertos. La información detallada de fechas y localizaciones está disponible en la web de Live the Roof y también en sus redes.

- Publicidad -

Un plan de tardeo perfecto acompañado de la música en directo de Live the Roof y las diferentes variedades de bebidas de Royal Bliss, detalladas a continuación:

Vibrant Yuzu Tonic Water: Una tónica clásica reinventada. Con notas amargas e intensas y toques exóticos. Proporciona una refrescante sensación cítrica. Cítrico y fresco en nariz. En boca refuerza la complejidad del toque ácido y amargo.

Vibrant Yuzu Zero Tonic Water: La tónica clásica reinventada ahora en su versión Zero sin azúcares añadidos.

Bohemian Berry Sensation: Un innovador mixer que combina notas de fruta del bosque con una sugerencia de frutas de hueso. Este es un mixer no conformista y de espíritu libre. Dulce y refrescante en nariz. Toques agridulces en boca.

Creative Tonic Water: Una tónica clásica reinventada con un toque moderno, menos amarga, más fresca y más equilibrada. Cítrico y picante en nariz. Un equilibrio de amargura y dulzura en boca.

- Publicidad -

Irreverent Ginger Ale: Un ginger ale con un perfil fresco más dulce y equilibrado y notas amaderadas con toques de jengibre y cítricos. Equilibrio entre agridulce y dulce. Fresco con notas de jengibre y cítricos en boca.

Expressive Orange: Un mixer que reinventa la naranja. Lleno de frutosidad con sugerencias de especias. Expresivo, intenso y equilibrado. Afrutado en nariz, refrescante y ligeramente picante en boca.

Ironic Lemon: Un mixer de cítricos con un intenso sabor a limón. Tiene toques de pomelo y está lleno de detalles complejos. Notas amargas y agrias en nariz. Acidez, pero con una dulce presencia en boca.

Elegant Soda: Soda convertida en un mixer elegante y armonioso. Toque de sal en nariz. Efervescente e intenso en boca. Sabor neutro.