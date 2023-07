Colau llama a Yolanda Díaz “motomami”; Sánchez quiere ser «Perra»

El cierre de campaña de cara a las elecciones generales de este domingo no ha estado exento de referencias musicales. Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona por En Comú Podem, se ha unido a Sumar y ha ofrecido este jueves un mitin en L’Hospitalet junto a Yolanda Díaz. En él ha introducido unas frases de ‘Despechá’ de Rosalía, y también su disco ‘Motomami’.

Colau, que en su momento no se perdió el MOTOMAMI TOUR, ha felicitado a Yolanda Díaz por su victoria en el debate a 3 de RTVE (del que salió el meme de ‘Barbie’ sobre estas líneas), y le ha dicho que salió de allí «como una reina». «Una reina de las buenas, no de las que lo son por herencia sanguínea. Como una reina de las que elige el pueblo. Como Rosalía. Vas a salir de L’Hospitalet «coroná» y todas nosotras, que somos tus motomamis y tus gyales, vamos a ir en masa a votar el domingo, y vamos a ganar las elecciones».

Ada colau haciendo un discurso para SUMAR mencionando a Rosalía como una reina, estaremos votando👏👏 pic.twitter.com/RfK4E0kw3r — bibi (@motobibiii) July 20, 2023

Mientras Feijóo ofrecía su último mitin en Madrid, a ritmo de ‘The Final Countdown’ de Europe, como informa El País (también en otros de sus mítines llegó a sonar ‘People Have the Power’ de Patti Smith); Pedro Sánchez se guardaba un as en la manga. Si ayer en ‘Al rojo vivo’ aseguró que durante la pandemia le generaba mucha tristeza no escuchar desde la Moncloa los conciertos de Noches del Botánico de lejos, y volvió a mencionar a Bronquio y Rocío Márquez, hoy celebraba el #DíaMundialDelPerro en redes sociales.

Reapropiándose del insulto de la derecha Perro Sanxe, últimamente convertido en meme, Pedro Sánchez ha posado con los dos perros de agua de los que habló en el podcast de La Pija y La Quinqui. Allí también mencionó que era muy fan de Rigoberta Bandini. Después de que esta tuitease la entrevista escribiendo «Perra Sánchez», el presidente del gobierno ha recogido el guante y ha incluido la canción ‘Perra’ como fondo en su foto de Instagram.

Por otro lado, Caroline Polachek también ha reaccionado a su mención en el podcast de La Pija y La Quinqui, posteando el vídeo y preguntando «cómo se dice en español GOATED».