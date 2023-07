Malasia cancela un festival por un beso gay en The 1975

Pocas «Good Vibes» llegan desde Malasia. The 1975, justo el año al que podemos volver esta noche, actuaban este viernes en un evento así llamado -Good Vibes Festival-, y el grupo decidió protestar contra las leyes anti-LGTB+ de este país. Las penas de cárcel por ser homosexual en Malasia llegan hasta los 20 años.

En concreto, Matt Healy dijo que era «jodidamente ridículo decirle a la gente qué podía hacer y qué no». «Si me queréis invitar a dar un concierto, os podéis ir a la mierda. Cogeré vuestro dinero, podéis censurarme, pero he hecho esto antes y no sienta bien, estoy jodido». Como ha hecho en otras ocasiones, ha besado al bajista Ross MacDonald en la boca durante 20 segundos.

El concierto se interrumpió poco después. Matt pudo decir que les habían censurado en Kuala Lumpur, y el concierto se dio por acabado. Y no solo eso, sino que todo el festival ha decidido suspenderse pese a que quedaban dos jornadas por cumplir. The Strokes y Kid Laroi están entre los que se han quedado sin actuar. Una persona responsable de la organización ha declarado a Billboard que teme que la decisión merme la confianza de los promotores en la escena del país.

Además, The 1975 han cancelado sus conciertos en Indonesia y Taiwan. El grupo no ve sentido a actuar en lugares donde «nos dicen con quién podemos tener sexo».