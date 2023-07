‘Looking for Love’: el verano tristón de Disclosure

Disclosure han sorprendido estos días anunciando nuevo disco por sorpresa. ‘Alchemy‘, disponible desde hace dos fines de semana, es su cuatro trabajo largo y el primero publicado de manera independiente.

‘Alchemy’ es un buen disco de Disclosure que no iguala la magia que los hermanos Guy y Howard Lawrence lograron capturar en su clásico debut de 2014. Aún así, su secuencia contiene momentos que valen mucho la pena, como la pista inicial, ‘Looking for Love’, la Canción Del Día para este lunes.

- Publicidad -

‘Looking for Love’ se basa en un «groove» que trae ecos de house y garage envueltos en un cálido colchón de sintetizadores. La melodía vocal, interpretada por una persona desconocida, pues el disco no incluye featurings, aunque algunos sospechan que es Sam Smith, es preciosa, y Disclosure saben elevarla con un uso de vocoders realmente elegante. La música de Disclosure sigue sonando cara y lujosa, pero, esta vez, además, Disclosure han dado con su canción del verano propia.

Claro que es un verano tristón, porque en ‘Looking for Love’ el narrador busca el amor desesperadamente. No sale del hoyo. «Estoy buscando el amor en todo el mundo, tengo un agujero aquí en mi corazón, me estoy hundiendo en las profundidades y no sé cómo salir» es el mensaje que repite la canción una y otra vez, a modo de mantra.

- Publicidad -

La culpa del estado anímico de Disclosure, o de la persona que canta en ‘Looking for Love’, la tiene una ruptura. «Lo estoy intentando dejar ir, flotar por encima de todo, pero sé que me sigo hundiendo como una bola de cañón». Absolutamente lo contrario a hundirnos en la miseria consigue esta composición tan escapista, edificante y veraniega.