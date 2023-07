‘Love Like This’ es el correcto regreso de Zayn

Zayn ha vuelto estos días con nuevo single. ‘Love Like This’ es el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico, que -esperamos- funcione mejor que el último, de premonitorio título, llamado ‘Nobody is Listening‘, publicado en 2021.

‘Love Like This’ une a Zayn con el equipo de productores Monsters & Strangerz, productores de éxitos como ‘Ghost‘ de Justin Bieber o ‘Prisoner‘ de Miley Cyrus y Dua Lipa, vinculado también a artistas como Nick Jonas, Katy Perry, Maroon 5, largo etcétera. Co-produce Jon Bellion, socio de Halsey, Camila Cabello, Selena Gomez, Jonas Brothers y muchos otros.

Zayn no está mal acompañado, y tampoco ofrece en ‘Love Like This’ el típico producto pop de radiofórmula, la típica balada: ‘Love Like This’ se apoya en una interesante base rítmica inspirada en el drum n’ bass y la composición melódica construye e interrumpe el clímax a su antojo.

Tampoco es ‘Love Like This’ la típica canción de Zayn, al que solemos asociar con producciones algo más sombrías y melancólicas. Se nota que Zayn ha vuelto a creer en el amor, la melodía de ‘Love Like This’ lo demuestra resultando bastante apasionada y edificante, y la letra es pura devoción: «preferiría estar muerto antes que vivir una vida sin ti» es una de sus frases más sonoras.

‘Love Like This’ es un buen tema de pop, un digno regreso de Zayn que intenta algo más o menos diferente y no falla en el intento. Quizá le falta ser un single más rotundo, pues su paso por las listas diarias de Spotify no está siendo espectacular. Melódicamente está bien y, vocalmente, Zayn sigue en plena forma (su falsete es de los mejores del pop masculino actual), pero no parece que el éxito de ‘Pillowtalk’ vuelva a estar al alcance… ¿Será un «grower» y callará bocas?