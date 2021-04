Baekhyun se anota otro millón de copias con ‘Bambi’; Zayn, no

Hits

Si eres adicto a las listas de ventas y en concreto a la de álbumes más vendidos del año a nivel global, conocerás de sobra a EXO, considerados los reyes del k-pop sobre todo hacia mediados de la década pasada. La boyband formada por SM Entertainment ha vendido millones de copias con sus álbumes, ya solo con su impacto en Corea del Sur y en menor medida Japón.

Uno de sus múltiples miembros, Baekhyun, ha emprendido una carrera en solitario, muy especialmente desde que EXO se tomaran un descanso entre 2019 y 2020, y todos sus minidiscos han sido el esperable éxito. Es el caso del mini álbum de 6 canciones que acaba de salir al mercado bajo el inofensivo nombre de ‘Bambi’. Da igual que no tenga apenas influencia en el mundo anglosajón o latino: la cantidad de copias que ha despachado en Corea del Sur ya es suficiente para liderar la tabla de lo más vendido en el mundo. En 2021, volveremos a verle una vez más entre lo más vendido de todo el año.

Como es habitual en el k-pop, el disco se promociona con la cantidad de récords que ha batido. ‘Bambi’ ha sido el disco con más pre-orders de la historia de Corea del Sur, con la cifra de 833.392 unidades, superando el récord de su mini álbum anterior, ‘Delight’. Además, esta semana se ha certificado que se ha superado el millón de unidades. La recepción ha sido también aceptable en Japón (puesto 8 de ventas), pero es en Corea del Sur donde las cifras son tan locas que sirven no para equiparar sino para superar lo que los artistas occidentales venden en todo el globo la semana de salida.



Flops

Hablando de boybands, de R&B y de falsetes al cubo, solo podemos contraponer el éxito de Baekhyun con la recepción que lamentablemente ha tenido el último disco de Zayn. ‘Nobody Is Listening’ ha sido de manera dramática un título premonitorio, y el álbum ha pasado completamente desapercibido por las listas de éxito. Es verdad que comenzando con un tema llamado ‘Calamity’ que ni siquiera puede llamarse experimental, el disco al completo parecía un tiro en el pie, un suicidio comercial (ahí tenéis la portada), pero también que los singles ‘Vibez’ y ‘Better’ eran lanzados con cierta intención… y luego estaba la queja de Zayn por las nominaciones de los Grammy. «¿Sabe en qué liga está?», nos preguntábamos antes de que rectificara.

Realmente, los streamings de ‘Nobody Is Listening’ no están mal (de hecho son más altos que los de Baekhyun), pero no han despertado la curiosidad sobre el álbum. Un álbum que quedaba en el puesto 17 de las listas británicas y en el puesto 44 de las listas estadounidenses (Australia, Italia y España fueron de sus pocos tops 10); desapareciendo después del mapa de manera inmediata. 1 sola semana estuvo el álbum en listas en Reino Unido, y una sola semana en Estados Unidos, mientras ‘Mind of Mine’ (2016) -que contuvo el macrohit ‘PILLOWTALK’- fue un álbum que duró entre 3 y 6 meses en las listas en estos países. Sin duda, uno de los grandes olvidados de 2021. ¿Cómo retomará su carrera el intérprete de dos hits con 1.000 millones de streamings como son ‘Dusk Till Dawn’ con Sia y ‘I Don’t Wanna Live Forever’ con Taylor Swift?