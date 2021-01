Zayn sí es top 10 de discos en España; Nathy Peluso, subida más fuerte

Nunca se esperan grandes novedades en la lista de álbumes española en enero, pero al menos esta vez hay alguna cosa que comentar. Mientras Aitana se mantiene en el número 1 de lo más vendido/escuchado/popular del país con ’11 razones’, Zayn llega directo al puesto 9 con ‘Nobody Is Listening’.

Un álbum que solo ha podido llegar al número 17 en Reino Unido y al número 44 en Estados Unidos, y cuya previsión de cara a la segunda semana es desoladora (fuera incluso del top 100 en su propio país). España es, por tanto y de momento, uno de los países en que mejor le va junto a Italia, donde ha sido top 8.

Por otro lado, la subida más fuerte de la semana en España pertenece a ‘Calambre’ de Nathy Peluso. Fue uno de los mejores discos de 2020, y en su momento número 5 por aquí. En su 16ª semana en lista, sube del puesto 47 al 21. En los últimos tiempos, se ha viralizado su tema con Bizarrap y también ha estrenado videoclip para un single de este ‘Calambre’, ‘Delito’. Por si fuera poco, Cardi B se ha subido a Insta cantando una canción suya, como se comentaba en nuestro foro de Nathy Peluso.

El resto de entradas, Zayn aparte, son ‘Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook’ de Barry Gibb (puesto 62), ‘K.O.’ de la actriz y cantante mexicana Danna Paola (81), ‘Roku Roku’ de Rojuu (87), ’The Good Times and the Bad Ones’ de Why Don’t We (88) y ‘Ghost of Tsushima (Music from the Video Game)’ de Ilan Eshkeri & Shigeru Umebayash (91). Este último disco se cuela en lista gracias a su éxito en la edición vinilo, top 5 en ventas en la recién estrenada lista de LP’s.