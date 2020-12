Aitana / 11 razones

Cuando reseñé ‘Spoiler’, el debut largo de Aitana Ocaña, comentaba que tenía signos de mejoría con respecto al regulero EP ‘Trailer’. El disco contenía temazos (‘Me Quedo’, ‘Hold’), baladas en las que Ocaña se lucía (‘Con la miel en los labios’), y temas bastante dignos si atendías a melodía y producción y no tanto a la letra (‘Cristal’, ‘Barro y hielo’). El problema principal era la falta de personalidad -lógico al querer mostrar versatilidad tocando veinte palos a la vez-, así que si algo que hay que concederle a este ’11 Razones’ es que muestra mucha más coherencia que ‘Spoiler’. Pero claro, eso no es sinónimo de acierto. Apostarlo todo a un número puede salir muy bien o muy mal, y ’11 razones’ es más lo segundo.

Las colaboraciones con Sebastián Yatra (‘Corazón sin vida’) y Cali y El Dandee (‘+’), dos temas que hacen bueno al que hizo con Bisbal, son las excepciones en cuanto a estilo -no tanto en cuanto a temática, puesto que van acorde con los sentimientos de ruptura que se tratan en el resto del álbum. Por esa coherencia de la que hablábamos solo hay dos productores en el disco -a diferencia de en ‘Spoiler’-, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, conocidos en todo el mundo por ser los creadores de ‘Despacito’, además de otros hits como ‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi & Demi Lovato’, ‘Me Gusta’ de Anitta, ‘Cómo te atreves’ de Morat, o el propio ‘Teléfono’ de Aitana. Lo que sucede es que si tu apuesta va a ser por el pop rock dosmilero español tipo Pignoise, Despistaos, Belén Arjona, El Sueño de Morfeo, Pol 3.14, etc, igual lo mejor es rodearte no de hitmakers sino de aquellos con quienes esto sonase más auténtico.

’11 razones’ nos deja sobre todo con la pregunta de cómo demonios no está aquí ‘Tu foto del DNI’, la colaboración de Aitana con Marmi, bastante más digna y desde luego mucho más auténtica en ese espíritu ‘Física o química’ que parece tan forzado en el resto de temas. ‘No te has ido y ya te extraño’ y ‘Si no vas a volver’ suenan tan intercambiables como sus títulos sugieren, ‘-‘ presenta una extraña mezcla de guitarritas con base de los Chainsmokers, la colaboración con Beret (‘Estupidez’) es tan mala como podíamos imaginar, el rap de ’11 razones’ hace bueno al “spelling is fun!” que Taylor acabó quitando de ‘ME!’…

¿Qué se salva? Pues dos de las canciones matemáticas elevan el listón: ‘÷’, cuya producción (e incluso la letra) parece bastante más trabajada y ‘=’, cuyo acercamiento al sonido dosmilero suena más real, como le pasa también a ‘Cuando te fuiste’, la colaboración con Natalia Lacunza, a quien me creo bastante más en este tema que en sus últimos paseos por el underground.

En definitiva, ’11 Razones’ puede ser un tropiezo, no por su idea sino por su ejecución, pero en cierto modo es un acierto, porque supone apostar por la personalidad musical de Aitana, que era el principal fallo de ‘Spoiler’. Y una apuesta que puede ser buena, porque realmente ella se defiende estupendamente en este estilo, como demostraron ‘Tu foto del DNI’ o incluso los puntos altos de este álbum… pero el problema en este caso es más del material con el que cuenta.

Calificación: 4,5/10

Lo mejor: ‘=’, ‘÷’, ‘Cuando te fuiste’

Te gustará si te gusta: El Sueño de Morfeo, Pol 3.14, Despistaos