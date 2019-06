Aitana / Spoiler

En el mundo sarcástico-pop y en los medios, cada concursante de OT 2017 ha tenido una broma recurrente: desde las más blancas (que si todas las canciones de Mimi suenan igual, que si la mimetización de Cepeda con Antonio Orozco, que si los aforismos de Ana Guerra) a otras un poco más crueles (lo de que el videoclip de Raoul en realidad será un vídeo de Czech Hunter o los chistes sobre el activismo de Marina; aunque, sin duda, aquí la peor parte de haters se la lleva Alfred). Y no, Aitana Ocaña no se ha librado; en su caso, se cuestiona su personalidad musical y algunos prácticamente la dibujan como ese estereotipo de chica tonta, de marioneta que la industria maneja a su antojo. Yo no pienso que la catalana sea una chica tonta (y de hecho me parece cuanto menos llamativo que este análisis se haga sobre todo con las chicas cantantes), pero es cierto que las maniobras de marketing han sido aquí un poco erráticas, sobre todo si lo que se pretende es mostrar la personalidad de un artista –aunque si lo que se pretende es hacer caja a corto plazo, ahí sí. ‘Tráiler‘ no me gustó ni como maniobra ni como disco en sí, así que no tenía muchas esperanzas en este LP que incluye MESES después las cinco mismas canciones, y el adelanto ‘Nada Sale Mal‘ no ayudó a hacerme confiar en las nueve canciones inéditas… pero lo cierto es que ‘Spoiler’ presenta signos de mejoría.

‘Me Quedo‘ es el temazo inmediato que no tuvimos en ‘Trailer’ (‘Teléfono‘ acabó enganchándome con el tiempo, pero las primeras escuchas las aguantó peor); ‘Cristal‘ es un interesante vistazo a lo que podríamos ver de Ocaña en el futuro, con una estupenda producción de Pional, que acierta también en ‘Barro y Hielo’; ‘Hold’ tiene su gracia y ‘Con la miel en los labios‘ es la balada épica-pero-más-sutil que esperábamos de ‘Que Te Quedes’. Más anodina resulta ‘El Trece’ o las producidas por Mango y Nabález ‘Las Vegas’ y ‘Perdimos la razón’. Quizás estas dos últimas hubiesen quedado bastante bien en ‘Reflexión’ de Ana Guerra (donde ambos trabajaron) en lugar de aquellas canciones a lo Vale Music, pero en ‘Spoiler’ palidecen frente a otras de sus producciones. Y no son los únicos nombres en producción que han trabajado con otros de los triunfitos: además de en ‘Reflexión’, Mango intervino en el segundo single de Nerea, Santiago Deluchi figura como productor del single de Raoul (cuyo videoclip se está renderizando junto con el de ‘Do What U Want’, sí), a Nabález le hemos visto en los créditos de Guerra e incluso cantando a dúo con Lola Índigo, y Sam Hanson viene de producir (casi) enterico el disco de su compañera Miriam Rodríguez.

Pero, aunque incluya nombres ya conocidos por sus compañeros, en la producción de ‘Spoiler’ se encuentran sorpresas como el mencionado Pional, o Alizzz y El Guincho en ‘Me Quedo’. La colaboración con Lola Índigo da que hablar por muchas razones: por un lado, lo irónico de la participación de Cristian Querante teniendo en cuenta sus pasadas declaraciones; por otro, su posición en el tracklist, que tiene que haber sido sí on sí un chiste interno (justo después de ‘Vas A Quedarte’); también por la denuncia por plagio que debe tener preparada Cristina Cifuentes (esa parte de la letra tiene que ser otro chiste interno); y, por último, y en definitiva la más importante, porque es un hitazo en condiciones. La producción es eficaz como se esperaba, y, si había dudas en cuanto a la mezcla de dos artistas tan distintas sin que ambas perdieran su esencia en un tema genérico, también se superan: ‘Me Quedo’ puede pasar por un tema de la autora de ‘Akelarre‘, y aún sigue transmitiendo ese punto más inocente de Ocaña (“pero mis amigas me llaman / ¡Aitana!”) a la vez que el tono se vuelve más chulesco con los versos de Mimi (“mi corona pesa más que tu ego”).

‘Me Quedo’ no va a descubrir la pólvora, desde luego, pero una colaboración así es una gran noticia para el pop español. Por el dueto en sí y por lo que dice acerca de la carrera de ambas cantantes. Del mismo modo, ‘Spoiler’ tampoco trae nada nuevo, y, más que ganas de darle al replay, lo que provoca es ganas de escuchar un tercer o cuarto disco de Aitana, ya con otro contexto. Quizás eso no diga algo positivo del disco (o sí, ¿no es su título ‘Spoiler’?), pero sí que dice algo muy positivo del potencial de Ocaña.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Cristal’, ‘Me Quedo’, ‘Teléfono’, ‘Con La Miel En Los Labios’

Te gustará si te gusta: Ana Mena, Taburete, Sofía Ellar, Blas Cantó… y también Zara Larsson.

Escúchalo: Spotify